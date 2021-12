Vicente Fernández, el último rey del mariachi

Tras su fallecimiento este 12 de diciembre, te contamos cómo hizo historia el ícono mexicano de la música regional.

Este domingo México despide a uno de los más grandes exponentes de su música regional, Vicente Fernández, quien murió este domingo 12 de diciembre a las 6:15 horas en. Guadalajara, Jalisco.

"Chente" nació en 1940, un 17 de febrero de 1940 en Huentitán El Alto, pueblo ubicado en las afueras de la ciudad de Guadalajara. Desde sus 8 años admiraba a Pedro Infante en la televisión mientras le decía a mi mamá que iba a ser como él.

A lo largo de su carrera, Fernández vendió más de 60 millones de discos alrededor de todo el mundo, sumando millones de reproducciones en sus video de YouTube y otras plataformas.

Sin embargo, en 2018 lanzó el que sería su último disco, "Más romántico que nunca", y en 2019 reapareció junto a su hijo Alejandro Fernández, y su nieto Alex Fernández, en los Latin Grammys.

Entre sus más grandes éxitos musicales se encuentran canciones como "El Rey", "Hermoso cariño", "Bésame mucho", "Acá entre nos", "Por tu maldito amor", "Estos celos" y "Me voy para siempre", entre otras grandes melodías con las que el ídolo mexicano hizo historia en el mundo.

Cabe mencionar que aunque su carrera fue centrada en la música, Vicente Fernández también incursionó en el cine con éxitos como Uno y medio contra el mundo; El hijo del pueblo; La ley del monte; Como México no hay dos y El sinvergüenza; El diablo, el santo y el tonto.

También llamado "El Charro de Huentitán", el cantante se retiró de los escenarios en abril de 2016 con un concierto en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.

Desde julio de este año, Vicente Fernández fue hospitalizado en Guadalajara por problemas en vías urinarias. Su estado de salud se complicó hasta confirmarse que padecía el síndrome de Guillain-Barré. En últimos días se informó que tenía problemas en vías respiratorias.

El mundo de la música mexicana despide al cantante en un día que quedará en la memoria de los mexicanos sobretodo por ser la fecha de celebración de la Virgen de Guadalupe, de la que el cantante también era fiel creyente.

Queda claro que el último rey del mariachi seguirá cantando en el corazón de los mexicanos.

"Mientras no dejen de aplaudir, yo no dejo de cantar"

Su frase icónica era expresada por el intérprete ante las preguntas sobre su retiro. Esta fue inventada por el mismo Vicente desde los inicios de su carrera musical cuando era contratado para amenizar los palenques. Por tanto, además de sus canciones y la calidad de su voz, el cantante destacaba por dicha frase, que tiene un origen y significado emotivo que caracteriza su vida.

Según reveló en una entrevista el intérprete, la frase nació durante una presentación en León, Guanajuato, pues anteriormente se acostumbraba que un artista cantara unas cuatro canciones para amenizar, antes de que iniciaran las peleas de gallos.

Ese día el empresario que contrató al intérprete de "Volver, Volver" pidió que ya se bajara del escenario, pero la gente que había acudido al espectáculo se encontraba muy emocionada por su presentación: "Yo le dije al público que quien me había contratado ya quería que me metiera; y fue cuando dije: ´yo, mientras ustedes no dejen de aplaudir, no dejo de cantar´", desde ahí la siguió diciendo a lo largo de su vida.

Sin duda, ese dicho popular representa bien gran parte de su carrera sobre los escenarios, pues sus conciertos solían ser de los más largos, con una duración de mínimo tres horas. Además, el ídolo solía decir que su vicio "es salir al escenario y escuchar los aplausos, no me importa el dinero".

NOTA RELACIONADA: Despiden a Vicente Fernández entre aplausos

Grandes éxitos para recordar a Vicente Fernández

1- El Rey

2- Hermoso cariño

3- A Duras Penas

4- Acá Entre Nos

5- Me voy para siempre