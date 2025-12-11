Podcast
Escena

Visita J Balvin la Basílica y sorprende entre peregrinos

El cantante compartió su experiencia espiritual mientras convivía con fieles en la CDMX y mostró los recuerdos adquiridos durante su recorrido

La presencia de J Balvin en la Basílica de Guadalupe generó un enorme revuelo entre fans y peregrinos, luego de que el artista colombiano aprovechara su estancia en la Ciudad de México para realizar una visita espiritual en pleno auge de las celebraciones guadalupanas. El cantante compartió su recorrido a través de un video que rápidamente se volvió viral.

El intérprete apareció caminando entre fieles y turistas, llamando la atención por la sencillez y cercanía con la que convivió con la gente. Durante su visita, J Balvin adquirió varias medallas religiosas en los puestos ubicados alrededor del templo, objetos que después presumió con orgullo en sus redes sociales.

¿Qué recuerdos compró J Balvin durante su visita?

En el video, el artista mostró tres medallas de la Virgen recién adquiridas: una verde, una rosa y una amarilla. Aunque se trató de un gesto simple, muchos usuarios destacaron que el cantante demostró respeto por la tradición mexicana y un fuerte vínculo con la cultura guadalupana.

El colombiano acompañó la publicación con un mensaje en el que expresó su cariño por México y adelantó que regresará al país en 2026, un anuncio que emocionó a miles de seguidores que esperan verlo de nuevo en los escenarios nacionales.

J Balvin llegó a la Basílica en días de alta afluencia

La visita del cantante ocurrió justo en los días de mayor movimiento en la Basílica, cuando millones de fieles realizan su tradicional peregrinación a la Virgen de Guadalupe. En estas fechas, el templo se convierte en uno de los puntos religiosos más concurridos de México.

Entre el 11 y 12 de diciembre, la afluencia aumenta debido a la conmemoración de las apariciones de la Virgen, lo que genera un ambiente lleno de música, oraciones, danzas y ofrendas. Al coincidir con esas fechas, el gesto del cantante fue interpretado como una señal de devoción y respeto.

En redes sociales surgieron miles de reacciones que aplaudieron la actitud del artista, destacando que mostró un lado más espiritual y cercano a la cultura mexicana. Muchos destacaron su humildad al caminar entre los peregrinos sin protocolos ni exclusividad.

¿Qué motivó la visita de J Balvin a la Basílica?

Usuarios recordaron que el cantante ha mostrado en varias ocasiones interés por los símbolos religiosos y el folclore mexicano. Su llegada al templo coincidió con un periodo de alta visibilidad mediática, en el que prepara su regreso a los escenarios internacionales.

El artista confirmó que planea regresar al país en 2026, lo que despertó expectativa entre quienes desean verlo en conciertos o nuevos proyectos musicales. Aunque no reveló fechas oficiales, dejó claro que mantiene una relación emocional con México.

La visita reforzó la percepción de que J Balvin valora profundamente las tradiciones mexicanas y la figura de la Virgen de Guadalupe. Al caminar entre los peregrinos, comprar recuerdos y compartir su experiencia, mostró una faceta más íntima, conectada y significativa que resonó con miles de seguidores.


