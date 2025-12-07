Podcast
Nuevo León

Fieles abarrotan la Basílica de Guadalupe en Monterrey

Miles de peregrinos acudieron al Santuario en la Independencia durante el último fin de semana previo al 12 de diciembre

  • 07
  • Diciembre
    2025

El último fin de semana de peregrinaciones saturó con miles de fieles la Basílica de Guadalupe en Monterrey.

Y es que con el Día de la Virgen cayendo en viernes este año, familias optaron mejor por aprovechar el sábado y domingo para agradecer y pedir el favor en el Santuario.

“Yo ya estoy grande, vivo aquí cerquita, pero ya no puedo venir el mero día porque hay mucha mucha gente”, compartió Guadalupe Aranda.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad de Monterrey, durante el fin de semana 53 peregrinaciones estaban proyectadas para arribar.

Desde que inició la temporada, agregó la autoridad, 498 contingentes han llegado hasta el recinto.

Este domingo el flujo de fieles comenzó a intensificarse desde las 8:00 de la mañana.

“Pensábamos que no iban a venir tantos por la hora, pero ya vi que todos pensamos igual.

“Nosotros venimos para agradecer por la salud que nos ha concedido durante todo el año a la familia”, dijo Enrique Salazar.

Para este 2025, según el municipio, 618 peregrinaciones registraron su participación.

Comentarios

Etiquetas:
