Ryan Castro lanza canción navideña con la aparición de J Balvin

El tema cuenta con la participación de J Balvin, el exfutbolista Faustino Asprilla y Esperanza Gómez, y refleja tradiciones y la vida en los barrios colombianos

  • 01
  • Diciembre
    2025

El cantante colombiano Ryan Castro lanzó su canción navideña "Mi fortuna", en la cual aparecen J Balvin, el exfutbolista Faustino Asprilla y la actriz porno Esperanza Gómez.

Castro volvió a dar vida a su alter ego "Richy" para crear "Mi fortuna", una canción que está basada en "los sonidos de su crianza en Colombia" y "combina una nostalgia rítmica con el característico humor y 'storytelling'" del artista, señaló el equipo del Cantante del Ghetto en un comunicado.

"El tema resalta las luchas reales que muchos enfrentan en el día a día, la ambición de salir adelante y el sueño de una vida mejor, mientras honra la calidez y las tradiciones de la cultura del barrio", agregó la información.

Esta es la séptima canción navideña que saca Castro tras haber lanzado "Mujeriego" en 2021; "El Pan de Estefanía" y "La Garrafa" en 2022; "Richy El Pichón" y "El Bote" en 2023, y "El Chucu Chucu" con Juanes el año pasado.

Este nuevo sencillo llegó tras un buen año en la carrera de Castro, que terminó en las últimas semanas la primera fase del "Sendé World Tour" con espectáculos en Europa, el Caribe, Estados Unidos y Bogotá.

También sale meses antes del concierto que dará el próximo 25 de abril en el estadio Atanasio Girardot, el primero que dará en el mayor recinto de su natal Medellín, y que fue vendido totalmente en menos de dos horas.


