La actriz y el tenista fueron captados durante su visita al país, donde compartieron momentos juntos que desataron reacciones en redes sociales

Inicio / Escena / Presume Eiza González su romance con Grigor Dimitrov

Eiza González y el tenista búlgaro Grigor Dimitrov volvieron a acaparar la atención luego de ser captados durante una visita a México, donde ambos se mostraron cariñosos y compartieron diversos momentos juntos.

Las imágenes de la pareja comenzaron a circular en redes sociales, donde usuarios destacaron la complicidad que reflejan y el buen momento que atraviesan desde que hicieron pública su relación.

Las fotografías de Eiza González y Grigor Dimitrov rápidamente se viralizaron y acumularon miles de comentarios positivos, donde usuarios les desearon éxito en su relación.

Aunque ninguno de los dos ha hablado sobre sus planes a futuro, las imágenes difundidas durante su visita a México muestran que la pareja continúa compartiendo una etapa de cercanía y estabilidad.

Captan a la pareja durante su estancia en México

En las fotografías difundidas en plataformas digitales, Eiza González y Grigor Dimitrov aparecen abrazándose, caminando de la mano y sonriendo mientras recorrían distintos lugares durante su estancia en el país.

Las publicaciones generaron miles de reacciones y comentarios de seguidores de la actriz mexicana, quienes celebraron verla disfrutar de unos días de descanso junto a su pareja.

Su relación se ha fortalecido en los últimos meses

Eiza González y Grigor Dimitrov oficializaron su romance hace algunos meses. Desde entonces han aparecido juntos en distintos eventos públicos y, aunque inicialmente mantuvieron su relación con discreción, recientemente han compartido más momentos de su vida en pareja.

Las apariciones públicas y publicaciones en redes sociales han dejado ver que ambos mantienen una relación estable, lo que ha despertado el interés de sus seguidores.

Eiza aprovecha su visita para regresar a México

Además de disfrutar del viaje junto al tenista, la actriz aprovechó su estancia para convivir con personas cercanas mientras continúa desarrollando su carrera en Hollywood.

Su regreso al país también fue celebrado por sus seguidores, quienes destacaron el vínculo que mantiene con México pese a sus compromisos profesionales en el extranjero.