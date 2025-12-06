¡Viva el amor! Katy Perry confirma noviazgo con Justin Trudeau

Después de meses de intensa especulación y apariciones discretas, la superestrella del pop Katy Perry y el ex primer ministro canadiense Justin Trudeau han puesto fin a los rumores confirmando su relación sentimental.

La pareja hizo su debut oficial en redes sociales este sábado 6 de diciembre con una serie de fotos y videos compartidos en la cuenta de Instagram de la cantante.

Las imágenes, capturadas durante una pausa de la gira mundial Lifetimes Tour de Perry en Japón, mostraron la innegable química de la pareja, acompañada de la sencilla descripción: “Tiempos en Tokio durante la gira y más”.

La publicación incluye una afectuosa selfie donde Perry y Trudeau posan mejilla con mejilla bajo la suave luz otoñal japonesa. Además, la intérprete de "Fireworks" adjuntó un video donde se les ve compartiendo una cena, intercambiando miradas románticas que sellan su vínculo.

Este anuncio se produce tras un periodo de bajo perfil que, según fuentes de People, comenzó en julio, cuando Trudeau "estuvo cortejando" a la artista en Montreal.

La fuente señaló que el exmandatario incluso voló a California para verla durante un descanso de su gira, agregando: “Tienen una química fácil. Ella lo encuentra atractivo. Él ha sido muy respetuoso”.

El rumor de este inesperado romance surgió a mediados de año, poco después de que ambos terminaran relaciones largas. Perry se separó de su exprometido, Orlando Bloom, en junio, y Trudeau finalizó su matrimonio de 18 años con Sophie Grégoire en 2023.

Verano de Citas: Las primeras salidas de la pareja se dieron en Montreal. Las apariciones públicas, aunque esporádicas, continuaron mientras Perry viajaba con su gira. En septiembre, fuentes ya aseguraban que ambos estaban "muy interesados el uno en el otro", pero habían decidido "ser mucho más reservados".

Cumpleaños y Paparazzi: En octubre, la pareja se dejó ver públicamente en París celebrando el cumpleaños número 41 de Perry, asistiendo a un espectáculo de cabaret en el Crazy Horse. Los paparazzi los fotografiaron tomados de la mano y sonriendo al salir del teatro.

El Vínculo Diplomático: El hito que terminó de sacar la relación a la luz ocurrió el 3 de diciembre en Japón. La pareja sorprendió al reunirse con el ex primer ministro japonés Fumio Kishida y su esposa, Yuko.

Kishida publicó en X sobre el encuentro: “El ex primer ministro canadiense @JustinTrudeau visitó Japón con su pareja y se unió a mi esposa y a mí para almorzar”. Trudeau respondió con gratitud, mencionando a la cantante: “Katy y yo estamos encantados de haber tenido la oportunidad de sentarnos contigo y con Yuko”.

