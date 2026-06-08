Abre Viva nuevas rutas a Colombia ¡desde el AIFA!

La conexión aérea entre México y Colombia sigue tomando altura. Viva anunció el arranque de dos nuevas rutas internacionales desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) hacia Medellín y Cartagena, con lo que refuerza la conectividad del nuevo aeropuerto y amplía su presencia en Sudamérica.

La aerolínea informó que la ruta hacia Medellín contará con cuatro frecuencias semanales: salidas los lunes, miércoles, viernes y domingo, mientras que los vuelos de regreso operarán martes, jueves, sábado y lunes.

En tanto, la conexión hacia Cartagena ofrecerá tres vuelos semanales los martes, jueves y sábados, con retornos miércoles, viernes y domingos.

Además de fortalecer la oferta internacional del AIFA, las nuevas conexiones buscan impulsar el turismo y los viajes de negocios entre ambos países.

Viva destacó que los pasajeros colombianos podrán enlazarse desde el aeropuerto con más de 35 rutas nacionales e internacionales, hacia destinos como Cancún, Monterrey, Guadalajara, Mérida y Puerto Vallarta.

La compañía recordó que llegó por primera vez a Colombia en 2021 con rutas desde Ciudad de México y Cancún hacia Bogotá. Posteriormente añadió vuelos desde Guadalajara en 2022 y Monterrey en 2023.

A la fecha ha transportado a más de un millón de pasajeros en sus rutas hacia el país sudamericano.

En Cartagena, los viajeros podrán visitar sitios turísticos como la Ciudad Amurallada, el Castillo de San Felipe y sus playas caribeñas, mientras que Medellín ofrece atractivos culturales y naturales que han convertido a la ciudad en uno de los destinos con mayor crecimiento turístico en la región.

La aerolínea también destacó que opera con una flota de 110 aeronaves Airbus A320 y A321, además de contar con más de 11 millones de socios en su programa de lealtad Doters.





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