Manchester City conquista la FA Cup tras vencer al Chelsea

El Manchester City volvió a levantar un título en Inglaterra tras derrotar 1-0 al Chelsea en la final de la FA Cup, disputada en el estadio de Wembley, gracias a un gol de fantasía de Antoine Semenyo que terminó marcando la diferencia en una final cerrada y muy disputada.

Cuando el partido parecía encaminado a un desenlace mucho más tenso, el delantero ghanés apareció con una definición de enorme calidad técnica para romper el equilibrio y darle al equipo de Pep Guardiola un nuevo campeonato.

La anotación llegó al minuto 72, luego de un centro de Erling Haaland que Semenyo conectó con un espectacular remate de tacón dentro del área, enviando el balón pegado al poste y dejando sin posibilidades al arquero Robert Sánchez.

El gol fue suficiente para que el City conquistara su octava FA Cup y alcanzara a Chelsea, Liverpool y Tottenham en la lista histórica de campeones del torneo.

Semenyo cambió la final con un momento de magia

Durante gran parte del encuentro, la final ofreció pocas oportunidades claras y se desarrolló con mucha intensidad táctica en el medio campo.

Manchester City tuvo mayor control de la posesión, aunque Chelsea consiguió cerrar espacios y limitar el impacto ofensivo de Haaland durante varios tramos del partido.

Sin embargo, el encuentro cambió por completo con la aparición de Semenyo, quien firmó una de las anotaciones más espectaculares recientes en una final de FA Cup.

El atacante ghanés, incorporado apenas meses atrás al City, terminó convirtiéndose en el héroe inesperado de la noche en Wembley.

Antes del gol, Haaland ya había estado cerca de abrir el marcador con un potente remate que fue contenido por Robert Sánchez, mientras que en el cierre del partido Matheus Nunes estrelló un disparo en el poste.

Guardiola sigue ampliando su legado en Inglaterra

El título permitió a Pep Guardiola sumar otro capítulo histórico en su etapa con el Manchester City.

La FA Cup significó el 35.º campeonato del técnico español desde su llegada al club hace una década.

Con esta conquista, el City también mantiene viva la posibilidad de cerrar la temporada con un histórico triplete doméstico, ya que previamente ganó la Carabao Cup y continúa peleando la Premier League con Arsenal.

El mediocampista Bernardo Silva, quien podría disputar sus últimos partidos con el club, celebró de forma emotiva el campeonato tras el silbatazo final.

“Es muy especial terminar así y darle otro título al club”, expresó el portugués.

Chelsea cierra otro año sin títulos

Para el Chelsea, la derrota representó un nuevo golpe en una temporada marcada por irregularidad, cambios y presión sobre el proyecto deportivo del club londinense.

El equipo dirigido por Enzo Maresca intentó reaccionar en la segunda mitad con aproximaciones de João Pedro y Enzo Fernández, pero nunca logró romper la sólida defensa del City.

La caída en Wembley dejó además al Chelsea sin títulos esta temporada, apenas un año después de haberse coronado campeón del Mundial de Clubes.

El conjunto londinense también extendió su mala racha en finales nacionales, aumentando la presión alrededor de un proyecto que sigue sin encontrar estabilidad pese a la fuerte inversión realizada en los últimos años.

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