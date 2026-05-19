Guardiola dejaría Manchester City tras temporada, según reportes

Luego de 10 años de triunfos, medios locales mencionaron que Pep Guardiola podría dejar de dirigir al Manchester City.

Ante esto, el club no quiso comentar las informaciones de medios como la cadena nacional BBC y el Daily Mail, que señalan que se espera que Guardiola deje el club al final de esta temporada.

Guardiola ha ganado 17 títulos con el City desde que llegó al fútbol inglés en 2016, le han preguntado repetidamente en las últimas semanas si seguirá en City más allá de esta temporada.

Como respuesta, el director técnico hizo un gesto de fastidio con los ojos al responder el lunes a otra pregunta sobre su futuro:

"Lo he dicho muchas veces, me queda un año más”.

En el City, Pep conquistó en tres ocasiones el triplete Liga Premier-Liga de Campeones-Copa FA en la temporada 2022-23, emulando la hazaña del Manchester United en 1999.

El equipo de Guardiola ganó la Premier seis veces y se convirtió en el único equipo en los casi 140 años de historia del fútbol inglés en ganar cuatro títulos consecutivos de la máxima categoría (2021-2024), el primer equipo en sumar 100 puntos en una temporada de la máxima categoría (2017-18) y el primer equipo en ganar el triplete doméstico de liga, Copa FA y Copa de la Liga en la misma temporada (2018-2019).

Esta temporada, el club ha ganado tanto la Copa de la Liga como la Copa FA y marcha segundo detrás del Arsenal en la Premier. Necesita vencer a Bournemouth el martes para mantener viva la lucha por el título hasta la última jornada el domingo.

¿Quién podría ser el próximo candidato para sustituir a Pep Guardiola?

Enzo Maresca, otro entrenador del Chelsea que anteriormente fue asistente de Guardiola en el City, es el principal candidato para asumir el cargo, según la BBC.

Sin embargo, no se tuvo una respuesta inmediata de los representantes de Maresca.

Tras cuatro meses que Maresca dejó el Chelsea, tras un aparente deterioro en la relación del italiano con la cúpula del club, durante un periodo en el que los medios ingleses ya informaban que había sido señalado como el eventual reemplazo de Guardiola en el City.

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