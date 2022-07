¿Volverá Max a Stranger Things?

¡Spoiler alert!, Sadie Sink compartió algunos detalles de su personaje, si no has visto los últimos capítulos de la temporada 4, lee bajo tu propio riesgo.

Los fans de Stranger Things sabían que la batalla final de la pandilla contra el malvado Vecna tendría que provocar algunas bajas entre el bando de los buenos, y el personaje de Max interpretado por Sadie Sink fue uno de los más afectados.

Aunque en la trama, oficialmente estuvo muerta por un minuto, Once (Millie Bobby Brown), logró con sus renovados poderes salvar a Max, y regresarla a la vida, aunque en estado vegetativo. En entrevista con Deadline, Sink compartió que el guión del último episodio explícitamente dice que Max muere al final, así que no está segura de qué sucederá con el personaje.

"Los hermanos Duffer (creadores de la serie), son muy reservados con la quinta temporada en general. Sí tuvimos una conversación. Me llamaron antes de leer el noveno episodio porque en el guión literalmente dice que Max muere.

"Así que me llamaron de antemano y me dijeron: ´Sólo te advertimos que esto está ahí, para que no estés realmente sorprendida´. No tengo idea de lo que viene en la quinta temporada o cómo se verá eso. La historia de Max está muy en el aire, porque obviamente está en coma y Once no puede encontrarla en el vacío. Entonces, quién sabe dónde está y en qué estado se encuentra", compartió la pelirroja.