¡Vuelven a Disney! Jonas Brothers harán una comedia navideña

Los Jonas Brothers están de vuelta en Disney con Jonas Brothers Christmas Movie, una comedia navideña que se estrenará en la próxima temporada de Navidad en Disney+.

Kevin, Joe y Nick Jonas protagonizarán esta divertida película en la que se enfrentarán a una serie de obstáculos mientras intentan llegar de Londres a Nueva York para pasar la Navidad con sus familias.

La película será dirigida por Jessica Yu, ganadora del Óscar, conocida por su trabajo en "Quiz Lady" y "This Is Us". Además, Justin Tranter se encargará de la producción musical y de escribir canciones originales para el proyecto, según informó la revista Variety.

Este regreso a Disney marca el retorno de los Jonas Brothers a la plataforma que los catapultó a la fama, después de haber participado en especiales de series como Hannah Montana y en la saga de Camp Rock junto a Demi Lovato.

También protagonizaron la serie Jonas, donde interpretaron versiones ficticias de ellos mismos como estrellas de rock.

Tras su separación en 2013 y su reencuentro en 2019, los Jonas Brothers siguen siendo una de las bandas más queridas por su legado en la música y el entretenimiento.

Too early for Christmas? 🎅🏼 Nah. The Jonas Brothers Christmas movie premieres later this year, only on @DisneyPlus! pic.twitter.com/dBX5JjnAC4