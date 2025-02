Mindy Kaling recibe su estrella en el Paseo de la Fama

Mindy Kaling, la actriz y escritora estadounidense, ya tiene su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, en Los Ángeles.

La artista, quien ganó mayor notoriedad por sus personajes en la película "Virgen a los 40" y "The Office", se mostró muy emocionada por la distinción y posó junto a la estrella junto a sus invitados especiales.

“Me siento tan honrada, aún estoy sorprendida, anunciaron esto hace años y yo dije, oh no va a pasar, era demasiado bueno para ser verdad, pero estoy aquí, aún no creo. Estoy feliz”, dijo la homenajeada.

Steve Nissen, Nithya Raman, B.J. Novak y Sarah Zurell asistieron a la ceremonia en honor a Kaling.

La también comediante expresó que los reconocimientos no sólo hablan de un buen trabajo realizado, sino que representan el compromiso de continuar haciéndolo e ir por más.





