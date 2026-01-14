Netflix alista oferta en efectivo por Warner Bros. Discovery

Netflix se prepara para presentar una oferta revisada totalmente en efectivo para adquirir los estudios y negocios de streaming de Warner Bros. Discovery (WBD), de acuerdo con reportes citados por Reuters y Bloomberg News.

La estrategia busca acelerar el cierre del acuerdo, que enfrenta obstáculos regulatorios y oposición política por la concentración del mercado.

La plataforma declinó comentar la información, mientras que Warner Bros. Discovery no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.

De oferta mixta a pago en efectivo

En diciembre de 2025, Netflix había acordado comprar los activos de cine y streaming de WBD por un valor empresarial de 82 mil 700 millones de dólares, ofreciendo 27.75 dólares por acción, combinados entre efectivo y acciones.

Ahora, la compañía ajustaría la propuesta para que sea 100% en efectivo, manteniendo el mismo precio por acción, con el objetivo de reducir la complejidad regulatoria y el tiempo de aprobación.

Batalla con Paramount Skydance

El movimiento ocurre en medio de una guerra de ofertas por Warner Bros. Discovery. Paramount Skydance, encabezada por David Ellison, lanzó una oferta hostil totalmente en efectivo de 30 dólares por acción, valuada en alrededor de 108 mil 400 millones de dólares, por la compañía completa, incluidos sus negocios de televisión por cable.

Paramount incluso demandó a WBD para obtener información financiera del acuerdo con Netflix y anunció su intención de disputar el control del consejo de administración.

Preferencia del consejo y riesgos financieros

El consejo de Warner Bros. Discovery ha mostrado preferencia por la propuesta de Netflix, al considerar que la de Paramount depende en gran medida de financiamiento vía deuda, lo que incrementa el riesgo de que la operación no se concrete, pese al respaldo de capital del cofundador de Oracle, Larry Ellison.

Netflix, por su parte, cuenta con líneas de crédito y financiamiento asegurado, incluidos cerca de 59 mil millones de dólares en deuda puente.

La operación se ha convertido en la batalla de adquisiciones más observada de Hollywood, mientras legisladores de distintos partidos en Estados Unidos expresan preocupación por una mayor consolidación mediática, que podría derivar en precios más altos y menos opciones para los consumidores.

Como parte del acuerdo, Netflix aceptó una penalización de 5 mil 800 millones de dólares si no obtiene aprobación regulatoria, mientras que Warner Bros. Discovery debería pagar 2 mil 800 millones si abandona el trato.

Comentarios