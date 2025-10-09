Cerrar X
Confirman fecha de estreno para 'Minecraft 2: La Película'

Warner Bros. Pictures anunció que la esperada secuela de 'Minecraft: La película', llegará a los cines el 22 de julio de 2027

El 22 de julio de 2027 será el día en que Warner Bros. Pictures estrene la segunda parte de "Minecraft: La película", adaptación en acción real del popular videojuego de Mojang Studios.

La productora reveló la noticia a través de X (antes Twitter), donde compartió una imagen de una mesa de crafteo con dos picos de diamante cruzados, acompañada del mensaje: “Construyendo terreno. Nos vemos el 22 de julio de 2027 en el cine.”

Aunque Warner Bros. no ha revelado detalles de la trama, sí confirmó que Jason Momoa y Jack Black volverán a protagonizar la historia, tras el éxito de la primera entrega que llevó el mundo pixelado del videojuego a la gran pantalla con una mezcla de acción, comedia y nostalgia gamer.


