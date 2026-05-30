Warner Bros. confirmó que la continuación de la exitosa película llegará en 2027 bajo el nombre de 'A Minecraft Movie Squared'

Inicio / Escena / Secuela de Minecraft ya tiene título y fecha de estreno

Tras convertirse en uno de los mayores éxitos cinematográficos de 2025, la franquicia basada en el popular videojuego Minecraft ya tiene lista su segunda entrega. Warner Bros. y Legendary anunciaron oficialmente que la secuela llevará por título A Minecraft Movie Squared y llegará a los cines el 23 de julio de 2027.

La producción busca capitalizar el enorme impacto de la primera película, que se consolidó como un fenómeno de taquilla a nivel mundial y atrajo tanto a seguidores del videojuego como a nuevas audiencias.

First BTS teaser for ‘MINECRAFT 2’.



In theaters on July 23, 2027. pic.twitter.com/yuO1x1vpuz — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) May 30, 2026

Un éxito cercano a los mil millones de dólares

La primera cinta, protagonizada por Jack Black y Jason Momoa, narró la historia de un grupo de personajes que son transportados a un universo construido por bloques, donde deben aprender a sobrevivir y trabajar en equipo bajo la guía de Steve, interpretado por Black.

La producción debutó con una recaudación récord de 163 millones de dólares en Estados Unidos y cerró su recorrido comercial con aproximadamente 960 millones de dólares a nivel mundial, convirtiéndose en una de las adaptaciones de videojuegos más exitosas de la historia reciente.

También te puede interesar: 'Minecraft' recauda $80,6 mdd en segundo fin de semana en cines

El reparto también incluyó a Danielle Brooks, Matt Berry y Jennifer Coolidge.

Regresa el director y se suma una nueva estrella

La secuela volverá a estar dirigida por Jared Hess, responsable de la primera película, quien además participó en la escritura del guion junto con Chris Galletta.

Entre las novedades más destacadas figura la incorporación de Kirsten Dunst al elenco. Aunque los detalles de su personaje permanecen bajo reserva, su llegada representa uno de los principales atractivos de la nueva producción.

Por el momento, el estudio no ha revelado detalles específicos sobre la trama ni sobre el regreso de otros personajes de la cinta original.

Lanzan concurso para los fanáticos

Como parte de la campaña inicial de promoción, Warner Bros. presentó el diseño oficial del título de la secuela y anunció un concurso dirigido a la comunidad de jugadores y creadores de contenido de Minecraft.

También te puede interesar: Confirman fecha de estreno para 'Minecraft 2: La Película'

La dinámica consiste en diseñar una imagen que podría aparecer dentro de la película o durante los créditos finales. El ganador también tendrá la oportunidad de asistir a una proyección privada de la cinta acompañado de sus amigos.

La convocatoria busca reforzar la estrecha relación entre la franquicia cinematográfica y la enorme comunidad creativa que ha convertido a Minecraft en uno de los videojuegos más populares del mundo.

La nueva entrega contará con la participación de productores como Mary Parent, Cale Boyter, Roy Lee, Eric McLeod, Kayleen Walters, Torfi Frans Ólafsson y Jason Momoa, además de rendir homenaje a la productora Jill Messick, fallecida años atrás.