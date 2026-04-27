Harry Styles y Zoë Kravitz estarían comprometidos, según fuentes

El cantante Harry Styles y la actriz Zoë Kravitz estarían comprometidos, apenas ocho meses después de haber sido vinculados por primera vez

  27
  • Abril
    2026

El cantante Harry Styles y la actriz Zoë Kravitz estarían comprometidos, apenas ocho meses después de haber sido vinculados por primera vez, de acuerdo con reportes de medios internacionales.

Según fuentes cercanas citadas por publicaciones como People, la pareja ya habría compartido la noticia con un círculo reducido, mientras que Kravitz ha sido vista mostrando su anillo de compromiso a amigos cercanos.

Un anillo que encendió rumores

Las especulaciones crecieron en los últimos días luego de que la actriz fuera fotografiada en Londres luciendo un llamativo anillo de diamantes en el dedo anular, mientras se le veía en actitud afectuosa junto al intérprete de “Watermelon Sugar”.

Las imágenes, difundidas por medios británicos, reforzaron versiones de que el compromiso ya se habría concretado, aunque ninguno de los dos ha confirmado públicamente la noticia.

Styles y Kravitz fueron vinculados por primera vez en agosto de 2025, cuando fueron vistos caminando juntos en Roma.

Días después, surgieron reportes de que también habían sido captados besándose en Londres.

Desde entonces, la pareja ha mantenido un perfil discreto, aunque han sido vistos en diversas ocasiones en ciudades como Nueva York e Italia, donde, según fuentes, disfrutan de una vida tranquila y lejos de los reflectores.

Aprobación familiar y vida en común

El vínculo entre ambos parece haberse consolidado rápidamente. Incluso el músico Lenny Kravitz, padre de la actriz, habría convivido con Styles en 2025, en un encuentro que, según fuentes, dejó una impresión positiva.

Personas cercanas a la pareja han señalado que ambos están comprometidos con la relación y han logrado construir una dinámica estable pese a sus apretadas agendas.

Este sería el primer compromiso conocido para Harry Styles, mientras que para Kravitz representaría el tercero, tras sus relaciones con el actor Karl Glusman y su compromiso previo con Channing Tatum.

Por ahora, no se ha revelado una posible fecha de boda, y tanto la cantante como la actriz han optado por mantener silencio sobre su vida privada.


publicidad
publicidad

publicidad

publicidad

