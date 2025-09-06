Harry Styles y Zoë Kravitz reavivan rumores de posible noviazgo

El cantante Harry Styles fue sorprendido con la actriz Zoë Kravitz mientras caminaban por Brooklyn.

Los rumores sobre una posible relación se volvieron más fuertes cuando la pareja fue vista de la mano por las calles de Italia, con atuendos relajados y disfrutando de la vista europea.

Recordemos que la actriz que personificó de Catwoman en la última entrega de Batman, se encontraba comprometida con el actor Channing Tatum. Sin embargo, el compromiso se disolvió meses después.

Mientras que el intérprete de "Watermelon Sugar" tuvo una relación con la actriz Taylor Russell, con quien terminó en el mes de mayo del 2024.

Usuarios en redes sociales también mencionan lo desconcertante que es el ver a estos cantantes en una relación, debido a que la hija de Lenny Kravitz, es amiga de la recién comprometida Taylor Swift.

Recordemos que ellas iniciaron su amistad durante el confinamiento por el COVID-19. Pero Taylor fue novia, de forma breve, con el ex One Direction, lo que provoca diversos puntos de vista sobre la relación y la amistad de ambas artistas.

Aunque sus amigos cercanos aseguraron que es una relación pasajera, ninguno ha confirmado ninguna información.

