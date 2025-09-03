Cerrar X
Finanzas

‘Acapara’ IVA 70% de la recaudación en aduanas

Expertos destacaron que el comercio exterior no se detiene pese a coyuntura económica actual y la imposición de algunos aranceles

  • 03
  • Septiembre
    2025

En un contexto de incertidumbre por el cobro de algunos aranceles por parte de Estados Unidos, las aduanas en el país siguen logrando avances significativos en el tema de recaudación.

En el primer semestre de 2025, la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) reportó una recaudación de $711,930 millones de pesos por operaciones de comercio exterior.

La cifra representó un incremento de 23.4% respecto al mismo periodo de 2024.

Un punto relevante es que, dentro de esta dinámica, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) aportó el 70.1% del total recaudado en el periodo, esto es, casi $500,000 millones de pesos.

“El IVA está consolidándose como la principal fuente de ingreso tributario en aduanas”, destacó la ANAM.

Los otros impuestos que sobresalen en la lista son el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), con $111,085 millones de pesos y una participación de 15.6% en el total.

Le sigue el Impuesto General de Importación (IGI), es decir, el que se tiene que cubrir por las operaciones de internación de mercancías o bienes, con una recaudación de $81,383 millones de pesos y una participación de 11.4% en el total recaudado en las aduanas del país.

Aunque el IVA es el que acapara la mayor parte de lo recaudado, el reporte muestra que el impuesto con más crecimiento en el semestre fue el IGI, con un alza de 45% en comparación con el año anterior.

Otro de los principales contribuidores es el DTA (Derecho de Trámite Aduanero), que aunque no es un impuesto anual, es una contribución que se debe pagar por cada operación aduanera que se realice.

El DTA reportó un alza de 14.4% y sumó $15,029 millones de pesos durante el primer cuatrimestre de 2025, de acuerdo con cifras de la ANAM.

“Estos indicadores reflejan el comportamiento del comercio exterior y la eficiencia recaudatoria en las aduanas del país”, aseveró.

Cabe recordar que, desde el 12 de marzo, el gobierno de Donald Trump ya impone aranceles a México en rubros como el acero y el aluminio, y desde el 3 de abril al sector automotriz cuya operación se realice fuera del marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC); además de que también se impone un arancel al cobre.

Pese a este escenario, el país sigue fortaleciéndose como potencia exportadora e incluso como el principal socio comercial de EUA, de acuerdo con cifras recientes.


