Acapara segmento móvil 60% de ingresos en telecomunicaciones

Impulsado por el creciente consumo de datos y la expansión de la conectividad digital, el segmento móvil concentró el 59.7% de los ingresos del sector de telecomunicaciones en México durante el primer trimestre de 2026.

De acuerdo con la consultora The Competitive Intelligence Unit (CIU), este segmento fue el principal motor del mercado al registrar un crecimiento anual de 7.2%, en un entorno económico marcado por la desaceleración de diversas actividades productivas.

En el periodo enero-marzo, los ingresos del sector de telecomunicaciones alcanzaron los $158,600 millones de pesos, lo que representó un crecimiento anual de 5.3%, por encima del desempeño de la economía nacional.

Demanda de conectividad toma fuerza entre hogares, empresas y gobiernos

Según el análisis, la demanda de conectividad continúa fortaleciéndose entre hogares, empresas y gobiernos, consolidando a las telecomunicaciones como un servicio esencial.

Asimismo, el segmento móvil generó ingresos por $94,800 millones de pesos, impulsado principalmente por el mayor uso de aplicaciones digitales, plataformas de video, redes sociales, comercio electrónico y servicios financieros móviles.

A ello se suma el avance en la cobertura de redes 5G y la competitividad en las tarifas ofrecidas a los usuarios.

Segmento fijo reporta casi $27 mil millones de pesos en ingresos

Por otra parte, el segmento fijo reportó ingresos por $26,900 millones de pesos, equivalentes al 16.9% del mercado, con un crecimiento anual de 3.9 por ciento.

Este desempeño estuvo respaldado por la creciente demanda de banda ancha fija y el despliegue de infraestructura de fibra óptica para atender mayores necesidades de velocidad y capacidad de conexión.

En tanto, los servicios convergentes que integran banda ancha, telefonía fija y televisión de paga alcanzaron ingresos por $37,000 millones de pesos, con un crecimiento de apenas 1.8 por ciento.

La consultora también señaló que “la caída en las suscripciones de televisión de paga continúa presionando al segmento, aunque la banda ancha fija se mantiene como el principal generador de valor dentro de estas ofertas”.

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