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Finanzas

Frontera norte acapara casi 60% del valor de exportaciones

En materia de inversión, la relación con EUA sigue siendo determinante: en Ciudad Juárez 97.4% de las exportaciones tuvo ese destino al tercer trimestre de 2025

  • 15
  • Abril
    2026

La frontera norte concentra 58.8% del valor total de las exportaciones del país, lo que la mantiene como un eje clave de la economía mexicana; sin embargo, enfrenta una desaceleración por factores que afectan su dinamismo. 

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) advirtió presiones sobre la inversión, el empleo y la operación empresarial en la región.

En este contexto, el organismo señaló que, aunque la actividad no está detenida, sí presenta moderación por la incertidumbre externa, mayores costos, inseguridad y trámites prolongados. 

Su presidente, Octavio de la Torre, afirmó: “Sí hay vacantes; lo que falta es certidumbre para crecer”.

El empleo refleja este entorno. Al cierre de marzo de 2026, el empleo afiliado al IMSS creció 1.2% a nivel nacional; en la frontera, Baja California avanzó 0.7%, Nuevo León 0.1% y Sonora 0.04%, mientras Chihuahua cayó 0.8%, Tamaulipas 5.1% y Coahuila 6.7 por ciento. 

Además, la industria de la transformación retrocedió 2.1% anual.

finazas-Octavio de la Torre, presidente de Concanaco-Servytur.jpeg

En Tijuana, las vacantes operativas cayeron de 113,146 en 2021 a 24,291 en 2025, y en el primer trimestre de 2026 se ubicaron en 4,975, por debajo de las 8,796 registradas en el mismo periodo de 2025. 

Además, el empleo IMMEX disminuyó de 259,651 en 2022 a 229,016 en 2025.

En Ciudad Juárez, el empleo formal pasó de 490,149 en enero de 2025 a 478,761 en enero de 2026; en ese mismo lapso, la manufactura bajó de 308,323 a 294,229 puestos.

En materia de inversión, la relación con Estados Unidos sigue siendo determinante: en Ciudad Juárez, 97.4% de las exportaciones tuvo ese destino al tercer trimestre de 2025 y la IED acumulada fue de $670.79 millones de dólares, con 74% en manufactura y solo 12% en nuevas inversiones, lo que refleja cautela. 

Ante ello, Concanaco-Servytur llamó a agilizar trámites y fortalecer la certidumbre para recuperar el dinamismo económico.


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