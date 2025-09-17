Cerrar X
finanzas_importaciones_chinas_2144b72d68
Finanzas

'Acapara' Nuevo León el 10% de las importaciones chinas

El mayor porcentaje lo tiene la Ciudad de México, que concentra el 25.6% del total, según datos al cierre del último año

  • 17
  • Septiembre
    2025

Nuevo León actualmente se coloca como la quinta entidad del país con mayor participación en las importaciones provenientes de China.

De acuerdo con un análisis, el primer lugar lo tiene la Ciudad de México, que concentra el 25.6% de esas compras, según datos al cierre del último año.

El segundo sitio lo alcanzó Chihuahua con 13.8% de las importaciones, el tercero Baja California con el 10.3% y el cuarto, muy de cerca, Jalisco con 10.2 por ciento.

El top ten lo complementa Nuevo León, que abarca el 9.8% de las compras de productos chinos que se realizan desde el país.

El escenario ha cambiado mucho: en 1993 las importaciones de China hacia México eran maquinaria, equipo, textiles y prendas.

En 2024 las principales importaciones fueron teléfonos móviles, autos y autopartes.

Ante este escenario y la importancia de apoyar a la industria nacional, en semanas recientes se anunciaron medidas más estrictas para las importaciones chinas, y ahora en gran parte los productores tendrán que pagar un arancel de 50 por ciento.

Además, “con el objetivo de proteger a las industrias nacionales, priorizar a los proveedores de la región, impulsar el consumo interno y poner equilibrio a la balanza comercial, el Poder Ejecutivo propone aumentar aranceles a 1,463 fracciones arancelarias provenientes de China”, señaló Andrés Franco, director del Consejo Mexicano de Comercio Exterior (Comce) Noreste.

Como se sabe, México no cuenta con tratado con China y las relaciones comerciales se basan en las normas multilaterales de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Por ello, el gobierno federal propone aumentar aranceles a 1,463 productos provenientes de China (máximo nivel de arancel permitido por la OMC).


publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

9ee0df05_5b2d_4544_82ee_c8bd1e3b4fc0_400179ede6
UNID: celebran sus primeros 25 años formando líderes
Whats_App_Image_2025_09_16_at_11_44_55_PM_fff956560b
André-Pierre Gignac vive un 2025 para el olvido
AP_25259850947584_8807e5b4e0
Las Grandes Ligas descartan hacer juegos en Londres en 2026
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_1_fff93afb30
Caen cuatro por proyectar fotos de Trump y Epstein en Reino Unido
EH_UNA_FOTO_5670b7502a
Muere motociclista tras derrapar en avenida Lázaro Cárdenas
9ee0df05_5b2d_4544_82ee_c8bd1e3b4fc0_400179ede6
UNID: celebran sus primeros 25 años formando líderes
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_1_fcaa6116ab
Mauricio Fernández se separará de cargo por cáncer
presa_cuchillo_tamps_839a7184d4
Sí enviará NL agua a Tamaulipas, pero sería 'poquita'
Whats_App_Image_2025_09_15_at_1_02_08_AM_6cbb70b85e
Alistan municipios metropolitanos festejos por el 'Grito'
publicidad
×