'Acaricia' turismo internacional en México niveles prepandemia

De enero a septiembre, el número de visitantes ascendió a 70.9 millones, 13.92% más respecto a igual lapso de 2024 y cerca de los 71.4 millones del 2019

  • 12
  • Noviembre
    2025

Los turistas internacionales están eligiendo a México como uno de sus destinos favoritos. 

Prueba de ello es que, de acuerdo con cifras del Inegi, en los primeros nueve meses del año, el número de visitantes al país ascendió a 70.98 millones de personas, mostrando un incremento de 13.92% respecto al mismo periodo de 2024. 

Esa cifra es la mayor de 2020 a la fecha y ya está muy cerca de alcanzar el nivel de 71.40 millones de personas que visitaron el país en 2019. 

Además, solo durante septiembre de 2025, ingresaron al país un total de 7.28 millones de visitantes.

Con esto, el número total de visitantes mostró un crecimiento de 15.99% anual y representó el mayor número de personas que entran al país en un mes de septiembre desde que hay registro.  

Otro dato relevante muestra que, con respecto a septiembre de 2019, es decir, previo a la pandemia, los visitantes muestran un incremento de 3.85 por ciento. 

Con esto, es la quinta ocasión en el año en la que se supera el número de visitantes que se registraron antes de la pandemia.  

“El turismo en México muestra una recuperación en el flujo de visitantes, aunque el gasto se ha visto afectado por efectos de tipo de cambio e inflación”, reconocieron analistas. 

Cabe mencionar que los turistas internacionales se clasifican en turistas de internación (vía aérea y vía terrestre) y turistas fronterizos (peatones y en automóviles).  

Los turistas internacionales explicaron en septiembre el 44.01% del total de visitantes.

Por otro lado, los excursionistas internacionales se clasifican en excursionistas fronterizos (peatones y en automóviles) y excursionistas en cruceros.  

En tanto que los excursionistas internacionales explicaron en septiembre el 55.99% del total de visitantes. 

En cuanto al gasto total de los visitantes internacionales que llegaron a México (excursionistas y turistas), en septiembre fue de $1,840 millones de dólares, mostrando un crecimiento anual de 3.11%, de acuerdo con cifras originales. 

De este gasto, el 86.10% estuvo explicado por turistas internacionales y el 13.90% por excursionistas internacionales. 

Medio de transporte utilizado

Los automóviles fueron el principal medio de transporte en septiembre, con 4.02 millones de personas, de las cuales 1.46 millones eran turistas fronterizos y 2.56 millones excursionistas fronterizos, lo que representó el 55.29% del total de visitantes. 

El segundo medio de transporte más utilizado fue vía aérea, con 1.17 millones de personas, equivalentes al 16.02% del total de visitantes.

Le siguen peatones con 1.08 millones de personas (290,000 turistas fronterizos y 791,000 excursionistas fronterizos), representando el 14.82% del total, y excursionistas en cruceros, que fueron 720,000 personas, lo que representa el 9.89% del total. 

Por último, los turistas de internación que viajaron por tierra fueron 290,000 y una participación de 3.98 por ciento. En conjunto, estos datos suman el 100% de los visitantes.


Comentarios

