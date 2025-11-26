Cerrar X
Real Apodaca acaricia la Final del Torneo Internacional Premier

El conjunto de Nuevo León disputará su pase a la Final este jueves a las 12:00 horas en el Estadio Hugo Sánchez. El rival será Artesanos de Metepec

  • 26
  • Noviembre
    2025

Real Apodaca continúa demostrando el gran momento que vive, pues está muy cerca de plantarse en la Final del Torneo Internacional Premier, pues venció por 2-0 al Alianza FC de Colombia, en el Estadio Hugo Sánchez.

Rayas decidió rotar a su equipo, alineando a jugadores con menos minutos en el torneo local debido a la exigencia de jugar tres partidos en días consecutivos. La decisión resultó acertada, pues el equipo no desentonó y exhibió un dominio notorio.

El marcador se abrió rápidamente. Apenas al minuto 4, un tiro de esquina cobrado por Ricardo López terminó en un autogol de Óscar Córdoba, quien cabeceó el balón hacia su propia meta para el 1-0.

WhatsApp Image 2025-11-26 at 8.55.11 PM (1).jpeg

Aunque el segundo gol tardó en caer, el equipo mexicano mantuvo la presión. El recién ingresado Jesús Reyes ya había avisado al minuto 61 con un tiro al travesaño.

Fue hasta el 75' que la ventaja se duplicó: un centro por la banda izquierda de Martín Barra fue rematado de volea en el área chica por Yair Martínez, sentenciando el 2-0.

El partido se tornó dramático en los últimos minutos, pues al 82', una falta dentro del área de Sergio Rubió resultó en un penal para Alianza FC y, peor aún, en la expulsión del arquero. Con todos los cambios agotados, el mediocampista Jesús Reyes tuvo que tomar la responsabilidad bajo los tres palos.

Sin embargo, la fortuna se alió con los merengues. El portero de Alianza FC, Antonio Simancas, falló el cobro del penal al estrellar el esférico en el travesaño al 86', permitiendo que Reyes mantuviera imbatida la portería improvisada.

WhatsApp Image 2025-11-26 at 8.55.47 PM.jpeg

Con este resultado, Real Apodaca acumula seis puntos y llega en una posición inmejorable a la jornada decisiva.

El conjunto de Nuevo León disputará su pase a la Final este jueves a las 12:00 horas en el Estadio Hugo Sánchez. El rival será Artesanos de Metepec. 

A Real Apodaca le bastará ganar o incluso empatar y obtener el punto extra en la tanda de penales para asegurar su lugar como finalista del Grupo 1.


