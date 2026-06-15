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Finanzas

Acuerdo de paz lleva a petróleo a mínimos; Brent cae más de 32%

En tanto que el Brent terminó la sesión cotizando en $83.75 dólares por barril, con una pérdida de 4.10%, su tercera disminución consecutiva

  • 15
  • Junio
    2026

El acuerdo entre Estados Unidos e Irán para reabrir el estrecho de Ormuz ha impactado los mercados de hidrocarbubros.

Durante la apertura de los mercados el 15 de junio de 2026, respecto al precio máximo durante los últimos meses.
En este contexto se observa que el Brent disminuyó -32.5% y se ubicó en $83.83 dólares por barril, mientras que el WTI registró una variación de 8.29% y se ubicó en $81 dólares por barril, según muestra el dato más reciente.

Tan solo en la jornada de este lunes, el petróleo intermedio de Texas (WTI) arrancó con una fuerte caída de hasta $80.38 dólares por barril, después de que Estados Unidos e Irán alcanzaran un acuerdo de paz para finalizar la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz.

Al corte de las 9:00 horas, los contratos de futuros del WTI para el mes de julio restaban $4.50 dólares respecto al cierre de la jornada anterior.

Al cierre de la sesión de este lunes, el WTI cerró cotizando en $81.42 dólares por barril, con una caída de 4.08%, siendo la mayor pérdida diaria desde el 27 de mayo y sumando tres sesiones de retrocesos, acumulando una caída de 9.56% en ese periodo.

En la jornada, el precio tocó un mínimo de $79.70 dólares por barril, no visto desde el 17 de abril. Con respecto al comienzo de la guerra, el WTI acumula una ganancia de 23.03 por ciento.

Brent cotizó con perdidas superiores al 4%, su mayor caída diaria desde mayo

En tanto que el Brent terminó la sesión cotizando en $83.75 dólares por barril, con una pérdida de 4.10%, su tercera disminución consecutiva y la mayor caída diaria desde el 27 de mayo.

El precio tocó un mínimo de $82.40 dólares por barril, no visto desde el 17 de abril. No obstante, el Brent suma un incremento de 18.16% con respecto a su nivel del 27 de febrero.

Al respecto, Gabriela Siller, directora de Análisis de Banco Base, comentó que los precios de energéticos caían en el mercado de materias primas después del anuncio del acuerdo de paz, lo cual disminuye la probabilidad de que la Reserva Federal (Fed) tenga que subir su tasa de interés este año.

Agregó que, ante el anuncio de acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos, el dólar se debilitó, debido principalmente a que “el acuerdo implica que se reabrirá el Estrecho de Ormuz, con lo que la oferta petrolera se normalizará eventualmente”.


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