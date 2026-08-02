Se mantiene vigente el acuerdo voluntario con el sector gasolinero para procurar que el precio del diésel no rebase los $27 pesos por litro

Inicio / Finanzas / Refuerza Hacienda subsidio al diésel ante alza del petróleo

Ante el aumento de los precios internacionales del petróleo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) elevó el estímulo fiscal al diésel para la primera semana de agosto, con el objetivo de amortiguar el impacto en los costos del transporte y evitar mayores presiones sobre la inflación en el país.

De acuerdo con el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), del 1 al 7 de agosto el gobierno federal absorberá el 75.90% del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicable al diésel, porcentaje superior al 71.58% otorgado la semana previa.

Con ello, los consumidores pagarán únicamente $1.77 pesos por litro por concepto de este gravamen.

La dependencia mantiene esta política desde marzo, cuando reactivó los estímulos fiscales debido al repunte del precio internacional del crudo provocado por el recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente.

Hacienda mantiene precio diésel por debajo de los $27 pesos

Además, Hacienda mantiene vigente el acuerdo voluntario con el sector gasolinero para procurar que el precio del diésel no rebase los $27 pesos por litro, al tratarse de un combustible clave para el transporte de mercancías y pasajeros, la generación de electricidad y actividades como la construcción, sectores cuyos costos inciden directamente en el comportamiento de la inflación.

En el mismo periodo, la SHCP ajustó los estímulos para las gasolinas.

La gasolina Magna contará con un subsidio de 36.50%, por lo que los automovilistas cubrirán $4.25 pesos de IEPS por litro, mientras que la Premium tendrá un estímulo de 26.49%, con un impuesto efectivo de $4.15 pesos por litro.

En el caso de la Magna, también continúa el compromiso voluntario para mantener su precio por debajo de los $24 pesos por litro en todo el país.