Petróleo avanza 2.37% y sube a US$85.57 por tensión bélica

El WTI avanzó 2.37% hasta $85.57 dólares por barril, mientras el mercado sigue atento al conflicto en Oriente Medio y al acuerdo anunciado por Trump

El petróleo intermedio de Texas (WTI) registró este viernes un alza de 2.37% y alcanzó los $85.57 dólares por barril, impulsado por la incertidumbre en torno al conflicto en Medio Oriente y la evolución de las tensiones entre Estados Unidos, Irán e Israel.

Al corte de las 09:00 horas (tiempo local de Nueva York), los contratos de futuros del WTI para entrega en septiembre, referencia en Estados Unidos, avanzaban $1.98 dólares respecto al cierre previo, reflejando la cautela de los inversionistas ante el panorama geopolítico.

En contraste, el petróleo Brent inició la jornada con una caída superior al 2% y se ubicó alrededor de los $87.60 dólares por barril, luego de que se anunciara la creación de una coalición internacional para proteger el transporte marítimo en el mar Rojo.

El crudo de referencia en Europa mantuvo la tendencia bajista observada desde la sesión anterior, cuando concluyó con una pérdida de 1.88% en el mercado de futuros de Londres.

Los operadores continuaron siguiendo de cerca la evolución del conflicto en Medio Oriente, donde esta semana se reactivaron los ataques entre Washington y Teherán, pese a que previamente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había adelantado la posibilidad de una suspensión de las hostilidades para favorecer un nuevo proceso de negociación con Irán.

Así cotizan las bolsas europeas después de darse a conocer los precios del crudo:

Fráncfort sube 0.07%

Milán sube 0.13%.

París sube 0.63%.

Londres sube 0.5%%.

Madrid sube 0.28%.

Euro Stoxx 50 sube 0.41%.

Hang Seng sube 0.10%.

Nikkei sube 4.03

Bolsa de Shanghái Sube 0.72%.

La reanudación de los enfrentamientos volvió a generar volatilidad en el mercado energético, elevando las expectativas sobre posibles afectaciones en el suministro mundial de petróleo.

Trump anuncia acuerdo para el desarme de Hamás

En medio de este escenario, Donald Trump anunció que se alcanzó un acuerdo para el desarme de Hamás y de otros grupos armados que operan en la Franja de Gaza, como parte de un plan que, según explicó, busca abrir una nueva etapa de estabilidad en el territorio palestino.

El mandatario calificó el entendimiento como un "acuerdo histórico" y señaló que el proceso de desarme se realizaría por etapas. Una vez concluido, Israel retiraría sus fuerzas de Gaza y una Fuerza Internacional de Estabilización, junto con una nueva fuerza policial palestina, asumiría las tareas de seguridad.

No obstante, pese al anuncio del acuerdo, los bombardeos en la región continúan y los mercados permanecen atentos a cualquier cambio en el desarrollo del conflicto, debido al impacto que podría tener sobre la oferta global de crudo y el comportamiento de los precios internacionales.