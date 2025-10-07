Acumula NL anuncios de inversión por más de $100,000 mdd

Los anuncios de proyectos de inversión en Nuevo León siguen tomando fuerza durante este año, logrando que al momento ya se alcancen cifras históricas en este tema, acumulando más de $100,000 millones de dólares en la actual administración.

El gobernador del estado, Samuel García Sepúlveda, resaltó las acciones que se implementan para impulsar la atracción de inversiones, entre las que destaca el proyecto Green Corridors, en el Nuevo León GovLab, y que representa un total de $17,000 millones de dólares.

Al participar en el “North Capital Forum” y mediante una mesa redonda dirigida a funcionarios federales, empresarios, delegaciones extranjeras, inversionistas y líderes de la industria, el mandatario estatal expuso el plan logístico que busca impulsar el desarrollo regional en la zona fronteriza.

“Es (Green Corridors) un viaducto de 250 kilómetros de la ciudad de Monterrey a Laredo, que ya cuenta con permiso de Casa Blanca, que ya cuenta con permiso estatal y es un proyecto de $17 billones de dólares ($17,000 millones de dólares), de los cuales once son del lado mexicano".

"Es decir, estamos arrancando el quinto año y, según nuestra sumatoria estatal, ya vamos por $101 billones de dólares de inversión ($101,000 millones de dólares); eso es un récord de récords para nuestro estado”, apuntó García Sepúlveda.

El mandatario subrayó que proyectos como este han sido posibles debido a que su administración ha apostado $180,000 millones de pesos en obra pública estatal, a lo que se suman $150,000 millones de pesos por parte de la federación, que en conjunto alcanzan los $300,000 millones de pesos, lo que trae una derrama económica nunca antes vista, generación de empleo y mejores ingresos.

“Algo que nos ha ayudado mucho es la logística, obtener un plan como la logística que tiene Texas, que planean las carreteras con 30 años para dar seguridad jurídica a las inversiones. En Nuevo León, en este sexenio arrancamos siete nuevas carreteras; ya terminamos cuatro. Una fue un diamante en bruto, la gloria Colombia, que conecta Monterrey con Texas sin salir a Tamaulipas. Esa ha multiplicado por ocho el número de carga".

"Nuestra aduana Colombia estaba abandonada literalmente y ahorita es la segunda con mayor recaudación de frontera, es decir, tierra”, apuntó el mandatario estatal.

En ese sentido, detalló que con estrategias como esta, la inversión extranjera creció 10 veces más que el récord que alcanzó el gobierno anterior, ya que se abren en la entidad de 2 a 3 empresas por semana, y la creación hasta ahora de 400,000 nuevos empleos, logrando el primer lugar en casi todos los indicadores económicos.

A través del proyecto mencionado se busca posicionar a la alianza liderada por Nuevo León como un jugador clave en América del Norte, para fortalecer el crecimiento económico y la competitividad en la región.

Con Green Corridors se busca mejorar la operación de los corredores comerciales a través de nuevas tecnologías, transporte sostenible y logística verde, recalcó el funcionario estatal.

Crece IED 14% en trimestre

En semanas recientes, el gobierno de Nuevo León, a través de la Secretaría de Economía, informó que la entidad alcanzó $3,032 millones de dólares de Inversión Extranjera Directa (IED) en el acumulado al segundo trimestre de 2024.

La cifra representó un crecimiento del 13.9% frente a los $2,663 millones de dólares registrados en el mismo periodo de 2024.

De acuerdo con cifras del Registro Nacional de Inversión Extranjera, de la Secretaría de Economía federal, Nuevo León se consolidó como un estado líder en atracción de IED, pese al desafiante entorno económico a nivel global.

Al respecto, la secretaria de Economía de Nuevo León, Betsabé Rocha, destacó que estos resultados confirman la confianza que inversionistas nacionales y extranjeros tienen en Nuevo León, gracias a su infraestructura, ubicación estratégica y talento humano.

“Nuestro compromiso es mantener y ampliar las condiciones que permitan a las empresas crecer, generar empleos y consolidar a Nuevo León como un destino líder de inversión en México y Latinoamérica”, aseveró.

De igual manera, enfatizó la importancia de seguir fortaleciendo el clima de negocios en el estado.

La cifra de 2025 refleja la recuperación y consolidación de la entidad como uno de los principales polos de atracción de capital en el país.

Comentarios