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Finanzas

Fortalece inversión y competitividad acuerdo México-UE

La relación económica acumula más de 40 años de cooperación, etapa en la que ambas regiones han fortalecido el comercio y la transferencia tecnológica.

  • 24
  • Mayo
    2026

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) celebró la firma del Acuerdo Global Modernizado y del Acuerdo Comercial Interino entre México y la Unión Europea, al considerar que fortalecerá la competitividad, la inversión y la diversificación económica del país.

El organismo empresarial señaló que la actualización de la relación bilateral permitirá ampliar oportunidades para las MiPymes mexicanas, facilitar el acceso a un mercado de más de 450 millones de consumidores en 27 países europeos e impulsar las exportaciones agroindustriales y manufactureras.

Además, destacó que el acuerdo eliminará aranceles para cerca del 98% de los productos intercambiados entre ambas regiones y brindará mayor protección y reconocimiento en Europa a productos emblemáticos mexicanos.

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Europa se mantiene como socio estratégico de México

De acuerdo con Coparmex, la Unión Europea es actualmente el tercer socio comercial de México y el segundo inversionista más importante del país, con un intercambio comercial superior a los 86,000 millones de euros en 2025 y una inversión acumulada de más de 200,000 millones de euros.

El organismo afirmó que el acuerdo llega en un contexto internacional marcado por tensiones comerciales y reconfiguración de cadenas de suministro, lo que podría fortalecer la atracción de inversiones de largo plazo y la inserción global de México.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aseguró que la modernización del acuerdo representa una oportunidad estratégica para consolidar sectores relacionados con innovación, digitalización e inteligencia artificial.

“La relación económica entre México y la Unión Europea acumula más de 40 años de cooperación”, señaló el funcionario.

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Empresarios y diplomáticos respaldan el nuevo marco comercial

El comisario de Comercio y Seguridad Económica de la Unión Europea, Maroš Šefčovič, afirmó que el nuevo marco comercial fortalecerá la cooperación económica y permitirá construir una relación más moderna, sostenible y competitiva.

Por su parte, el presidente del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Sergio Contreras, consideró que el acuerdo brindará mayor certidumbre a inversionistas y exportadores mexicanos.

En tanto, el embajador de la Unión Europea en México, Francisco André, señaló que la actualización del pacto fortalecerá la cooperación bilateral y abrirá nuevas oportunidades para el desarrollo económico y productivo entre ambas regiones.


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