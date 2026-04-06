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Nuevo León

Yazaki acumula inversión de $36,5 mdd en NL y proyecta expansión

El monto de inversión posiciona a la entidad como un punto estratégico para el crecimiento de la empresa en América del Norte

  • 06
  • Abril
    2026

Con una inversión acumulada de 36.5 millones de dólares, la empresa japonesa Yazaki Corporation reafirmó su apuesta por Nuevo León durante la gira de trabajo por Asia encabezada por el gobernador Samuel García Sepúlveda, en un encuentro sostenido este martes con autoridades estatales y directivos de la compañía.

La reunión, realizada en las instalaciones de la empresa, contó con la participación de funcionarios del Gobierno estatal y representantes de la firma, considerada líder mundial en el desarrollo de soluciones para la industria automotriz.

El monto de inversión, que incluye la expansión anunciada para 2026, así como recursos destinados entre 2022 y 2025 que no habían sido informados previamente, posiciona a la entidad como un punto estratégico para el crecimiento de la empresa en América del Norte.

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Durante el encuentro, se presentaron los avances de Yazaki en Nuevo León y sus proyectos estratégicos, entre los que destaca el nuevo centro de ingeniería en el municipio de Santa Catarina, donde actualmente laboran más de mil personas.

Esta instalación representa un paso clave en la transición de la compañía hacia el desarrollo de tecnologías para vehículos híbridos y eléctricos, en línea con las tendencias globales de la industria.

Además, Yazaki mantiene operaciones en cuatro plantas ubicadas en el municipio de San Nicolás de los Garza, donde fabrica arneses eléctricos y componentes electrónicos automotrices para empresas como General Motors, Stellantis y Ford Motor Company.

Como parte de la agenda, tras la llegada de las autoridades, se realizó un mensaje de bienvenida por parte de representantes de la compañía, seguido de un diálogo abierto sobre las oportunidades de crecimiento en la entidad, para concluir con la toma de la fotografía oficial del encuentro.

La inversión acumulada anunciada consolida a Nuevo León como un destino clave para la atracción de capital extranjero en el sector automotriz, especialmente en el desarrollo de innovación y tecnología avanzada.


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