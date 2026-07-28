Acumulan agencias pérdidas millonarias tras paro de Magnicharters

La suspensión de Magnicharters ha generado pérdidas por $1,124 millones a agencias de viajes, que absorbieron costos de boletos y paquetes no utilizados

Las agencias de viajes en México han absorbido pérdidas por $1,124 millones de pesos como consecuencia del paro en las operaciones de Magnicharters, la aerolínea mexicana que permanece sin operar desde el pasado 11 de abril.

De acuerdo con el presidente de la Federación Mexicana de Asociaciones Turísticas (Fematur), Jorge Hernández, las pérdidas se contabilizan hasta el 9 de julio y se deben a los paquetes y boletos comercializados por la aerolínea que finalmente no pudieron ser utilizados.

Ante el incumplimiento, las agencias de viajes que trabajaban con la aerolínea han tenido que respaldar a los pasajeros afectados al absorber esos costos, una situación que podría agravarse con los servicios contratados para la temporada de verano.

El dirigente de la Fematur señaló que, hasta el momento, no han recibido apoyo de las autoridades estatales ni federales para hacer frente a la situación.