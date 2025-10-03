Acumulan $600,000 millones en daños por huachicol fiscal

De acuerdo con la procuradora fiscal de la Federación, Grisel Galeano, el perjuicio al fisco por contrabando de combustibles asciende a los 600 mil millones de pesos.

Durante una comparecencia frente a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, informó que se encuentra bajo investigación por la evasión de impuestos.

La procuradora no definió si en las querellas que ya fueron presentadas se encuentran integrantes de la Marina, pero afirmó la presencia de funcionarios y ex funcionarios en dicho delito.

Señaló que estos procesos pueden extenderse más de un año, debido al número de denuncias presentadas, las cuales superan las más de 100.

Por su parte, El subsecretario de Ingresos de Hacienda, Carlos Lerma, destacó que los agentes aduanales jugaron un papel clave en el contrabando.

Añadió que parte del incremento anual de más de 200 mil millones de pesos se debe al combate de estas prácticas ilegales.

