Acumulan más de 10 toneladas aseguradas vía marítima en 2026

El Gabinete de Seguridad dio a conocer el decomiso de alrededor de 650 kilogramos de presunta cocaína en Michoacán, con la que suman más de 10 toneladas de droga asegurada vía marítima en México durante este 2026.

A través de redes sociales, la dependencia dio a conocer el aseguramiento, al destacar que la Secretaría de Marina también incautó más de 62 toneladas de este narcótico en altamar.

En una operación marítima en Michoacán, elementos de @SEMAR_mx, en coordinación con @SSPCMexico y @FGRMexico, aseguraron una embarcación con aproximadamente 650 kg de cocaína y detuvieron a seis personas.



Este aseguramiento evitó que más de 1.3 millones de dosis lleguen a las… pic.twitter.com/lZBw3jcq2B — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) March 30, 2026

Aseguran alrededor de 650 kilos de cocaína en Michoacán

Autoridades federales dieron a conocer que el aseguramiento se dio a 61 millas náuticas del suroeste del puerto de Lázaro Cárdenas, como parte de los esfuerzos por combatir actividades ilícitas en el ámbito marítimo.

A través de la patrulla marítima, se logró detener a seis presuntos delincuentes que estaban al cuidado de esta mercancía.

Se detalló que se trataba de una embarcación menor que trasladaba 14 bultos tipo costalilla con 580 paquetes de presunta cocaína, así como 350 litros de combustible.

Esta incautación provocó una afectación económica a la delincuencia organizada de aproximadamente 150 millones de pesos mexicanos y obstaculizó la posible distribución de más de 1.3 millones de dosis de droga.

En este aseguramiento participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar) a través de la Armada de México, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR).

Se presume que se contó con la colaboración del Comando Norte y la Fuerza de Tarea Interagencial Conjunta de los Estados Unidos.

Asegura FGR 2.1 millones de litros de hidrocarburo en Tamaulipas

La Fiscalía General de la República (FGR) ejecutó una orden de cateo en un inmueble ubicado en Reynosa, Tamaulipas, donde fueron asegurados aproximadamente dos millones 189 mil litros de hidrocarburo, presuntamente almacenados de manera ilegal.

La intervención se realizó tras obtener autorización judicial, derivada de una investigación iniciada por autoridades federales a partir de un reporte que alertaba sobre actividades irregulares en el sitio.

Aquí te presentamos la nota completa: Asegura FGR 2.1 millones de litros de hidrocarburo en Tamaulipas

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