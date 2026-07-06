El monto actual representa un avance de 60% de la meta de $34,000 millones de pesos anunciada por la Canirac Nuevo León

Inicio / Finanzas / Restaurantes de NL acumulan derrama de $20,400 mdp por el mundial

La Copa Mundial de Futbol 2026 ya generó una derrama económica de 20,400 millones de pesos para el sector restaurantero de Nuevo León, equivalente al 60% de la meta de 34,000 millones de pesos proyectada por la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac) para todo el periodo del torneo.

De acuerdo con cifras al corte del 3 de julio, compartidas por la Canirac Nuevo León, el balance es positivo, aunque el beneficio económico aún no se distribuye de manera uniforme entre los más de 23,000 establecimientos del estado.

Beneficios se concentran en zonas turísticas y del Fan Fest

La medición indica que cinco de cada 10 restaurantes reportaron un desempeño inferior al de una semana habitual, mientras que cerca de una cuarta parte registró mejores resultados.

Algunos establecimientos incluso reportan incrementos superiores al 30% y hasta el 50%, principalmente aquellos que transmiten los partidos del Mundial o que se ubican en zonas con alta afluencia de visitantes.

"Hemos observado que el beneficio se concentra principalmente en zonas como Barrio Antiguo, el Centro de Monterrey y el entorno del Fan Fest, donde existe una mayor presencia de visitantes, mientras que muchos restaurantes ubicados en otros corredores gastronómicos mantienen un comportamiento muy similar al de una temporada regular", señaló Kathia Guajardo, presidenta de la Canirac Nuevo León.

La dirigente añadió que el sector mantiene expectativas positivas conforme avance el torneo y continúe la llegada de turistas nacionales e internacionales.

"Esto significa que estamos a mitad del camino. Nuevo León cuenta con más de 23,000 restaurantes y seguiremos monitoreando el comportamiento del sector conforme avance el Mundial y continúe la llegada de visitantes", indicó.

Restaurantes fortalecen atención para visitantes

Canirac recordó que antes del inicio del Mundial se proyectó la llegada de más de 3.3 millones de visitantes al estado, por lo que numerosos establecimientos implementaron programas de capacitación para mejorar la atención a turistas.

Los cursos estuvieron dirigidos a meseros, anfitriones, personal de cocina y colaboradores de servicio, con el objetivo de ofrecer una experiencia de nivel internacional durante la justa mundialista.

"Si algo ha confirmado este primer mes del Mundial, es que Nuevo León tiene todo para consolidarse como un gran destino gastronómico. La expectativa de recibir millones de visitantes no solo representa una oportunidad para nuestros restaurantes, sino también para mostrar al mundo la identidad culinaria de nuestro estado", afirmó Guajardo.

Fogones del Noreste promueve la cocina tradicional

Como parte de las actividades del FIFA Fan Festival, el espacio Fogones del Noreste ofrece a visitantes nacionales y extranjeros una muestra de la gastronomía tradicional de Nuevo León.

La iniciativa reúne a cocineras de comunidades rurales que preparan recetas típicas como asado de rancho, chicharrón en salsa, cabrito en salsa, carne con papa asada, discada vegana y tamales, con el propósito de impulsar la riqueza culinaria del estado ante el turismo internacional.