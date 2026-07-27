Acumulan empresas IMMEX más de 400,000 trabajadores en NL

Con ello, la entidad sumó 400,998 trabajadores en empresas manufactureras de exportación (IMMEX) al cierre de mayo, lo que representa la cifra más alta del país

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Las empresas manufactureras de exportación consolidaron a Nuevo León como el principal polo industrial del país al colocarlo en el primer lugar nacional tanto en creación de establecimientos IMMEX como en empleo generado por este programa durante los primeros cinco meses de 2026.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Economía estatal, entre enero y mayo se incorporaron cinco nuevos establecimientos IMMEX en la entidad, es decir, la mitad de los 10 registrados a nivel nacional en ese periodo.

Con ello, Nuevo León alcanzó un total de 740 empresas bajo este esquema de manufactura para exportación.

En materia laboral, el estado sumó 400,998 trabajadores en empresas IMMEX al cierre de mayo, la cifra más alta del país.

Además, en el acumulado del periodo se generaron 6,461 nuevos empleos directos, de un total nacional de 13,001, por lo que prácticamente uno de cada dos nuevos puestos de trabajo del programa se creó en la entidad.

"Nuevo León continúa siendo el principal referente de la industria manufacturera de exportación en México, porque aquí existen las condiciones para que las empresas inviertan, se expandan y generen empleos de calidad", afirmó Betsabé Rocha, secretaria de Economía de Nuevo León.

La funcionaria agregó que “el crecimiento del programa IMMEX fortalece las cadenas globales de suministro y consolida el liderazgo del estado en sectores como manufactura avanzada, automotriz, electrodomésticos, acero, logística y tecnologías de alto valor agregado”.

Asimismo, aseguró que el gobierno estatal continuará impulsando políticas para atraer inversión, fomentar la innovación y fortalecer el desarrollo de las empresas.