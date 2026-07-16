Wall Street cierra en rojo ante desplome de semiconductores

El comportamiento refleja las altas expectativas que enfrentan las empresas de chips, cuyas acciones acumulan un alza cercana al 70% en lo que va del año

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Wall Street cerró en rojo este jueves después de que las acciones en las empresas fabricantes de semiconductores cayeran, a pesar de los datos positivos registrados.

¿Cómo cerraron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

Dow Jones : baja 0.21% hasta 52,552 unidades

: baja 0.21% hasta 52,552 unidades S&P 500 : baja 0.50% hasta 7,533 unidades

: baja 0.50% hasta 7,533 unidades Nasdaq: baja 1.4% hasta 25,881 unidades

El sector tecnológico fue uno de los de mayor retroceso porcentual, gracias al índice de semiconductores Philadelphia Semiconductor Index (SOX).

Nvidia cayó un 2.4% y fue el mayor lastre individual de uno de los principales indicadores, dado que es la empresa de mayor capitalización bursátil en Wall Street. Micron Technology retrocedió un 5.6%

Pese a que Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), considerada un referente mundial de la industria de semiconductores, reportó un incremento de 77% en sus ganancias trimestrales, superior a las previsiones del mercado; el sector mantuvo una tendencia negativa.

En la Bolsa de Taiwán, sus acciones avanzaron 1.2%, mientras que los títulos que cotizan en Estados Unidos retrocedieron 2.3% durante la sesión.

El comportamiento refleja las altas expectativas que enfrentan las empresas de chips, cuyas acciones acumulan un alza cercana al 70% en lo que va del año.

Analistas señalan que persisten las dudas sobre si las valuaciones del sector son sostenibles y si la fuerte demanda de procesadores y memorias impulsada por la inteligencia artificial podrá mantenerse en el largo plazo.

Así cerró el resto de las acciones

El oro, los $4,000 dólares por onza, mientras que la plata cotiza cerca de $57 dólares por onza.