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Nuevo León

Acumulan 70 toneladas de residuos retirados de río Santa Catarina

Autoridades agradecieron a los participantes, quienes, en conjunto con empresas y dependencias estatales, acumularon más de 26,000 horas de servicio

  • 26
  • Abril
    2026

Como parte de la estrategia "Ponte Nuevo, Ponte Mundial", el voluntariado de la Secretaría de Participación Ciudadana acumuló este domingo casi 70 toneladas de residuos y 1,752 llantas retiradas del río Santa Catarina.

El secretario Daniel Acosta resaltó que la imagen urbana empieza a ser notable como resultado de la corresponsabilidad y el equipo entre sociedad, iniciativa privada y gobierno durante las 40 jornadas de voluntariado.

“Esto es lo que pasa cuando la gente, las empresas, y el Gobierno deciden hacer equipo: se construye un legado social que quedará después del Mundial.

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Lo que estamos construyendo con Ponte Nuevo, Ponte Mundial es un legado que van a vivir y disfrutar las familias de Nuevo León durante muchos años”.

También agradeció a los partícipes de este evento, quienes, en conjunto con empresas, Limpialeón y dependencias estatales, acumularon más de 26,000 horas de servicio.

"Ustedes hoy, aquí levantando la mano y diciendo ‘yo sí le entro a cuidar lo que es de todas y todos y a ser parte de la solución.

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Gracias por donar lo más valioso que tenemos, el tiempo, y por ser ejemplo de corresponsabilidad."

Entre las acciones, se destacan trabajos de limpieza, arborización, rehabilitación de espacios públicos y fachadas, pintura, murales y acciones a favor de la movilidad.

 

 


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