Acumulan 70 toneladas de residuos retirados de río Santa Catarina

Como parte de la estrategia "Ponte Nuevo, Ponte Mundial", el voluntariado de la Secretaría de Participación Ciudadana acumuló este domingo casi 70 toneladas de residuos y 1,752 llantas retiradas del río Santa Catarina.

El secretario Daniel Acosta resaltó que la imagen urbana empieza a ser notable como resultado de la corresponsabilidad y el equipo entre sociedad, iniciativa privada y gobierno durante las 40 jornadas de voluntariado.

“Esto es lo que pasa cuando la gente, las empresas, y el Gobierno deciden hacer equipo: se construye un legado social que quedará después del Mundial.

Lo que estamos construyendo con Ponte Nuevo, Ponte Mundial es un legado que van a vivir y disfrutar las familias de Nuevo León durante muchos años”.

También agradeció a los partícipes de este evento, quienes, en conjunto con empresas, Limpialeón y dependencias estatales, acumularon más de 26,000 horas de servicio.

"Ustedes hoy, aquí levantando la mano y diciendo ‘yo sí le entro a cuidar lo que es de todas y todos y a ser parte de la solución.

Gracias por donar lo más valioso que tenemos, el tiempo, y por ser ejemplo de corresponsabilidad."

Entre las acciones, se destacan trabajos de limpieza, arborización, rehabilitación de espacios públicos y fachadas, pintura, murales y acciones a favor de la movilidad.

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