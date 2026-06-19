Trump afirma que ahora es el 'turno' de Cuba, tras paz con Irán

Trump sugirió que, tras el acuerdo de Medio Oriente, su administración podría centrar su atención en Cuba, con una estrategia similar a la aplicada en Venezuela

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Cuba podría convertirse en una de las próximas prioridades de su administración, luego de los avances alcanzados en Medio Oriente, y sugirió que la estrategia sería similar a la aplicada en Venezuela.

En una entrevista, el mandatario indicó que, una vez resuelto el escenario con Irán, podría ser el momento de enfocar esfuerzos en la isla.

Durante la conversación, comparó ambos contextos, aunque subrayó diferencias entre los países.

"La diferencia es que Venezuela tiene petróleo. Cuba no. Cuba tiene un buen terreno y una hermosa costa", expresó.

Referencia a la estrategia en Venezuela

Trump mencionó que la operación desarrollada en Venezuela sirve como base para analizar un posible escenario en Cuba, aunque consideró que el caso de Irán ha sido más complejo por su capacidad militar.

El mandatario destacó que Venezuela cuenta con una fuerte presencia de fuerzas armadas, pero aseguró que las acciones de Estados Unidos lograron avanzar con recursos limitados, lo que, a su juicio, podría replicarse en otro contexto.

"La operación en Irán se tomó más tiempo, Venezuela... No, creo que la operación en Irán, de cierta manera, es mucho más grande, es mucho más poderosa desde el punto de vista de la armadura que Venezuela", dijo.

Rubio y la política hacia la isla

Durante la entrevista, Trump resaltó el papel del secretario de Estado, Marco Rubio, en la política hacia Cuba, y subrayó su vínculo familiar con la isla.

"Marco está haciendo un gran trabajo, por cierto. Todas mis personas están haciendo un muy buen trabajo, pero los padres de Marco son una gran historia, sus padres eran de Cuba", aseguró.

El funcionario ha sido una de las voces más visibles en la estrategia de Washington hacia La Habana, particularmente en el impulso de cambios económicos y políticos.

El pasado 20 de mayo, Marco Rubio hizo un llamado a los ciudadanos cubanos para promover una “nueva Cuba”, con mayores libertades económicas y una relación distinta con Estados Unidos.

En su mensaje, señaló que la isla enfrenta una crisis marcada por la escasez de electricidad, combustible y alimentos, y responsabilizó a las élites militares y al conglomerado empresarial GAESA de beneficiarse mientras la población enfrenta carencias.

Rubio sostuvo que la administración Trump busca una nueva etapa en la relación bilateral, en la que los ciudadanos puedan desarrollar actividades económicas sin depender del control estatal.