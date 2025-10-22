Cerrar X
finanzas_volkswagen_82a93668b5
Finanzas

Alerta Volkswagen sobre paros en Alemania ante falta de chips

Las interrupciones serían temporales y provocadas por las restricciones de exportación de China a los semiconductores fabricados por Nexperia

  • 22
  • Octubre
    2025

Volkswagen alertó sobre posibles paros en su producción en algunas plantas de Alemania ante la falta de chips.

El gigante automovilístico dijo que las interrupciones serían temporales y serían provocadas por las restricciones de exportación de China a los semiconductores fabricados por Nexperia, que es controlada por el gobierno.

En ese sentido, Volkswagen informó a sus empleados que, ante la falta de los chips, la fabricación del modelo Golf en la planta principal de Wolfsburgo se suspendería, según el diario Bild. 

Otros modelos como el Tiguan también se verían afectados, así como otras fábricas de manera gradual. 

La problemática se produce poco después de que la Asociación Alemana de la Industria Automotriz (VDA) afirmara que la disputa entre China y Países Bajos sobre Nexperia podría representar restricciones de producción significativas en un futuro cercano si no se resuelve rápidamente.

Un portavoz de Volkswagen dijo a una cadena internacional que, si bien Nexperia no es un proveedor directo de la empresa, sus piezas se utilizan en algunos de sus vehículos, que son suministrados por los proveedores directos de Volkswagen.

Dicha fuente agregó que la compañía está en estrecho contacto con todas las partes involucradas en la situación actual para identificar riesgos potenciales en una etapa temprana, y así poder tomar las medidas necesarias. 

Aclaró que actualmente la producción permanece intacta, pero con la posibilidad de un impacto próximo.  

Dadas las circunstancias cambiantes, no se pueden descartar efectos a corto plazo sobre la producción, añadió el portavoz de Volkswagen.

Nexperia es un fabricante con sede en Países Bajos de semiconductores esenciales, como transistores y lógica.

En las operaciones de este miércoles, las acciones de Volkswagen cerraron con una caída de 2.19%, a 89.30 euros, de acuerdo con datos de Investing.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

tamaulipas_peces_diablo_f6f9afdb13
Detectan la presencia de peces ‘diablo’ en el Río Bravo
9d453daefc763957f9779857b19e5f5580ee7f0f_3f38fa858f
Bryan Cranston celebra nuevas protecciones en Sora 2
Whats_App_Image_2025_10_19_at_11_10_17_PM_12716ba7aa
¡Más carnívoros! Aumenta 5% el consumo de carne en México
publicidad

Últimas Noticias

nl_dr_hospital_4f11433f74
Impulsan reforma para topar precios a hospitales privados
contaminacion_saltillo_7078a993fd
Se mantienen los dias de contaminación críticos en Saltillo
finanzas_autos_electricos_b889e580f8
Ventas de ‘autos verdes’ en México se duplican en dos años
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_08_24_at_11_04_41_PM_2bfd4c7ad6
Logra NL inversión histórica: suma $110,000 millones de dólares
c67ac690_d445_45c8_94f7_07f8dfc6242f_6ad91b58dd
Identifican en Nuevo León 700 mil placas irregulares
nl_regio_monterrey_canada_23d90ec9d6
Regio recorre 4,700 kilómetros desde Canadá hasta Monterrey
publicidad
×