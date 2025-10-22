Alerta Volkswagen sobre paros en Alemania ante falta de chips

Volkswagen alertó sobre posibles paros en su producción en algunas plantas de Alemania ante la falta de chips.

El gigante automovilístico dijo que las interrupciones serían temporales y serían provocadas por las restricciones de exportación de China a los semiconductores fabricados por Nexperia, que es controlada por el gobierno.

En ese sentido, Volkswagen informó a sus empleados que, ante la falta de los chips, la fabricación del modelo Golf en la planta principal de Wolfsburgo se suspendería, según el diario Bild.

Otros modelos como el Tiguan también se verían afectados, así como otras fábricas de manera gradual.

La problemática se produce poco después de que la Asociación Alemana de la Industria Automotriz (VDA) afirmara que la disputa entre China y Países Bajos sobre Nexperia podría representar restricciones de producción significativas en un futuro cercano si no se resuelve rápidamente.

Un portavoz de Volkswagen dijo a una cadena internacional que, si bien Nexperia no es un proveedor directo de la empresa, sus piezas se utilizan en algunos de sus vehículos, que son suministrados por los proveedores directos de Volkswagen.

Dicha fuente agregó que la compañía está en estrecho contacto con todas las partes involucradas en la situación actual para identificar riesgos potenciales en una etapa temprana, y así poder tomar las medidas necesarias.

Aclaró que actualmente la producción permanece intacta, pero con la posibilidad de un impacto próximo.

Dadas las circunstancias cambiantes, no se pueden descartar efectos a corto plazo sobre la producción, añadió el portavoz de Volkswagen.

Nexperia es un fabricante con sede en Países Bajos de semiconductores esenciales, como transistores y lógica.

En las operaciones de este miércoles, las acciones de Volkswagen cerraron con una caída de 2.19%, a 89.30 euros, de acuerdo con datos de Investing.

Comentarios