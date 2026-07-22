Alertan de alza en precios ante nueva oleada de aranceles de EUA

Estados Unidos aplicará nuevos aranceles a más de 60 países, afectando el bolsillo de empresas y consumidores de ese país

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Estados Unidos anunció que impondrá una nueva ronda de aranceles a más de 60 países, una medida que podría elevar los precios para empresas y consumidores estadounidenses, además de intensificar las tensiones comerciales con algunos de sus principales socios.

El representante comercial de EUA, Jamieson Greer, informó que la decisión responde a que diversos países no aplican de manera adecuada sus legislaciones contra el trabajo forzoso.

"Estados Unidos tiene leyes que prohíben el comercio de bienes producidos con trabajo forzoso. Otros países, la mayoría, no tienen una ley, y los que sí la tienen realmente no la aplican", declaró el funcionario.

La nueva política comercial contempla sustituir los aranceles generales del 10% impuestos previamente por el presidente Donald Trump con nuevos gravámenes que alcanzarán a más de 60 naciones.

Entre los países y regiones que podrían verse afectados se encuentran China, India, la Unión Europea, Vietnam, Tailandia, Indonesia y Malasia, entre otros.

Prevén impacto en consumidores y empresas

La decisión surge después de que la Corte Suprema de EUA limitara parte de los aranceles que Trump había impuesto utilizando poderes de emergencia.

Ante ello, la administración estadounidense buscará respaldar las nuevas medidas mediante la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974.

Especialistas anticipan que la medida podría provocar un aumento en los precios de productos importados para consumidores y empresas estadounidenses, además de generar nuevas tensiones comerciales y posibles represalias por parte de los países afectados.

De acuerdo con lo informado, los nuevos aranceles comenzarían a aplicarse aproximadamente dentro de un mes.

Canadá acelera negociaciones con Washington

En este contexto, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, informó que acordó con Donald Trump acelerar las negociaciones comerciales ante la posibilidad de que Washington imponga aranceles del 50% a diversos productos canadienses.

"Acordamos intensificar las negociaciones en las próximas semanas y tanto mi equipo como yo esperamos avanzar", declaró Carney en Ottawa.

La administración estadounidense anunció que esos gravámenes responderían al trato que considera discriminatorio hacia exportaciones estadounidenses como bebidas alcohólicas, automóviles y productos lácteos.

Carney advirtió que Canadá está preparada para responder si finalmente entran en vigor las nuevas medidas comerciales.

"Analizaremos todas las opciones sobre cómo responder si finalmente entran en vigor", afirmó.

El mandatario canadiense añadió que su gobierno hará lo necesario para proteger a los trabajadores y preservar los empleos afectados por la disputa comercial.

Los aranceles sectoriales previamente impuestos por Trump sobre automóviles, acero, aluminio y madera ya han impactado a industrias estratégicas de Canadá. De concretarse la nueva medida, alrededor del 5% de las exportaciones canadienses hacia EUA resultarían afectadas y, además, no habría excepciones bajo el T-MEC, lo que representaría una nueva escalada en la guerra comercial.