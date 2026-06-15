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Alertan por lluvias intensas y tormentas en el país

Estas condiciones estarán acompañadas por descargas eléctricas y posible caída de granizo, por lo que recomendaron extremar precauciones

  • 15
  • Junio
    2026

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) llamó a la población a mantener medidas preventivas ante el pronóstico de lluvias fuertes e intensas que persistirán en diversas regiones del país, acompañadas de actividad eléctrica, posible caída de granizo y condiciones que podrían generar riesgos en zonas urbanas y carreteras.

De acuerdo con el reporte meteorológico, se prevén lluvias puntuales intensas en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, mientras que se esperan precipitaciones muy fuertes en Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí y Puebla.

Además, el pronóstico contempla lluvias fuertes en Nayarit, Jalisco, Aguascalientes, Hidalgo, Estado de México, Guerrero y Veracruz.

Pronostican lluvias, tormentas eléctricas y posible granizo

La dependencia informó que también se registrarán intervalos de chubascos en Baja California, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala, Morelos y Ciudad de México, además de lluvias aisladas en algunas zonas de Baja California.

Las autoridades explicaron que estas condiciones estarán acompañadas por descargas eléctricas y posible caída de granizo, por lo que recomendaron extremar precauciones, especialmente en áreas con antecedentes de encharcamientos, deslaves o incremento repentino en corrientes de agua.

Persistirá inestabilidad en el sureste y oleaje elevado

En el sureste del país, otro canal de baja presión y el desplazamiento de la onda tropical número 7 al sur de la península de Yucatán mantendrán la probabilidad de lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas y Oaxaca, así como chubascos en Quintana Roo, Yucatán, Campeche y Tabasco.

Por otra parte, en las zonas costeras del Pacífico se prevé la presencia de mar de fondo con oleaje elevado de entre 1.5 y 2.5 metros de altura, situación que podría representar riesgo para actividades marítimas y recreativas.

Ante este panorama, la Coordinación Nacional de Protección Civil pidió a la ciudadanía mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales y seguir las indicaciones emitidas por las autoridades locales para prevenir incidentes.


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