Aprueba Trump acuerdo nuclear con Arabia Saudita

El convenio permitirá cooperación energética entre ambos países, aunque especialistas alertan sobre riesgos por falta de mayores controles de no proliferación

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprobó un acuerdo de cooperación nuclear civil con Arabia Saudita que busca impulsar el desarrollo de infraestructura energética en el reino durante las próximas tres décadas y que podría representar inversiones por decenas de miles de millones de dólares para empresas estadounidenses.

El convenio, conocido como un Acuerdo 123 bajo la Ley de Energía Atómica de Estados Unidos, autoriza la cooperación entre ambos países en materia de energía nuclear con fines civiles y abre la posibilidad de que compañías extranjeras participen en el diseño, construcción y operación de instalaciones nucleares en territorio saudí.

Acuerdo abre oportunidades para empresas estadounidenses

Entre las compañías que podrían beneficiarse del convenio destaca Westinghouse Electric, considerada una de las principales desarrolladoras de reactores nucleares del mundo.

El proyecto forma parte de la estrategia de Washington para fortalecer su relación con Arabia Saudita y mantener influencia en Medio Oriente, una región donde China y Rusia también buscan ampliar su presencia mediante proyectos energéticos y de infraestructura.

Especialistas alertan por posibles riesgos nucleares

El acuerdo ha generado preocupación entre especialistas en seguridad internacional debido a que no incorpora algunas de las salvaguardas de no proliferación nuclear que tradicionalmente exige Estados Unidos a los países con los que firma este tipo de convenios.

En particular, el documento no obliga a Arabia Saudita a renunciar al enriquecimiento de uranio, una tecnología utilizada para producir combustible para reactores nucleares, pero que también puede emplearse para fabricar material apto para armas nucleares si alcanza niveles elevados de enriquecimiento.

Asimismo, el convenio tampoco contempla la adopción obligatoria del Protocolo Adicional del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), un mecanismo que permite inspecciones internacionales más amplias sobre instalaciones y materiales nucleares.

Crece debate sobre carrera armamentista en Medio Oriente

Las críticas ocurren en un contexto de tensión regional, luego de que el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, señalara en ocasiones anteriores que, si Irán llegara a desarrollar un arma nuclear, Arabia Saudita buscaría hacer lo mismo.

Estas declaraciones han incrementado el debate sobre el riesgo de una eventual carrera armamentista en Medio Oriente.

Por su parte, el gobierno saudí sostiene que su programa tiene fines exclusivamente civiles y que busca diversificar su matriz energética para reducir la dependencia del petróleo y atender la creciente demanda de electricidad.

Antes de entrar plenamente en vigor, el acuerdo deberá ser enviado al Congreso de Estados Unidos, que contará con un periodo de revisión de aproximadamente 90 días para analizar el convenio y determinar si presenta objeciones.