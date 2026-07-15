La medida fue tomada tras una investigación que analiza posibles prácticas comerciales consideradas injustas por parte del Gobierno brasileño

Inicio / Finanzas / Aplica Estados Unidos aranceles de 25% a productos de Brasil

EUA confirmó la aplicación de nuevos aranceles de 25% contra una serie de productos provenientes de Brasil, luego de que el presidente Donald Trump aceptara una recomendación de la Oficina del Representante Comercial de EUA (USTR).

El jefe del organismo, Jamieson Greer, informó que la medida fue tomada tras una investigación iniciada bajo la Sección 301, que analiza posibles prácticas comerciales consideradas injustas por parte del Gobierno brasileño.

Durante una rueda de prensa, Greer señaló que la administración estadounidense intentó negociar con Brasil para modificar algunas políticas, pero afirmó que no recibió condiciones similares a las otorgadas por el país sudamericano a otras naciones.

Excluyen café y carne de res de los nuevos aranceles

El funcionario explicó que próximamente se dará a conocer la lista completa de productos afectados por la nueva medida comercial. Sin embargo, adelantó que algunos sectores quedarán fuera, entre ellos el café y la carne de res.

La investigación de la USTR comenzó a principios de junio y contempla distintos temas relacionados con las relaciones comerciales entre ambos países, como el comercio digital y el funcionamiento de Pix, el sistema de pagos electrónicos del Banco Central de Brasil.

De acuerdo con la administración estadounidense, algunas prácticas brasileñas generan ventajas comerciales consideradas desfavorables para empresas de EUA.

Brasil prepara medidas ante impacto económico

El Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva inició negociaciones con Washington después de la apertura de la investigación, aunque las conversaciones no lograron evitar la aplicación de los nuevos aranceles.

Ante este escenario, Brasil ya preparó un plan de contingencia para enfrentar posibles afectaciones económicas derivadas de la medida.

Las autoridades brasileñas consideran que el escenario más favorable sería ampliar la cantidad de productos exentos, debido a que algunos bienes podrían aumentar de precio en el mercado estadounidense y afectar a los consumidores.

Empresas de EUA cuestionan la imposición de tasas

La decisión también recibió críticas de empresas estadounidenses, ya que 43 compañías de EUA solicitaron al Gobierno de Trump evitar la aplicación de nuevos aranceles a las importaciones brasileñas.

Las empresas argumentaron que algunos productos provenientes de Brasil no cuentan con sustitutos suficientes en el mercado estadounidense, por lo que las tarifas provocarían un incremento en los costos.

En una entrevista con Bloomberg, Greer defendió la investigación bajo la Sección 301 y aseguró que se trata de un procedimiento legal contra prácticas comerciales que consideran desleales.

USTR acusa a Brasil de afectar empresas estadounidenses

El representante comercial estadounidense señaló que Brasil habría implementado medidas que afectan a compañías tecnológicas de EUA, además de restringir el acceso del etanol estadounidense a su mercado.

También acusó al país sudamericano de permitir prácticas relacionadas con la deforestación ilegal en la Amazonia, lo que, según Washington, otorgaría ventajas a productores brasileños frente a exportadores estadounidenses.

Con la aplicación de los nuevos aranceles, ambos gobiernos enfrentarán una nueva etapa de tensión comercial mientras continúan las negociaciones sobre sus relaciones económicas.