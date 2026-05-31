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Finanzas

Aerolíneas restringirán entrada a viajeros de Congo y Sudán

La medida aplica para pasajeros que hayan permanecido en alguno de esos países durante los últimos 21 días, en una restricción que entró en vigor el 28 de mayo

  • 31
  • Mayo
    2026

Como parte de las medidas sanitarias para evitar contagios de ébola, Aeroméxico informó que acatará la restricción de entrada para viajeros que hayan estado recientemente en Uganda, República Democrática del Congo y Sudán del Sur, disposición que también fue adoptada por México, Estados Unidos y Canadá.

La aerolínea señaló que la medida aplica para pasajeros que hayan permanecido en alguno de esos países durante los últimos 21 días, en una restricción que entró en vigor el pasado 28 de mayo y tendrá una duración de 60 días naturales.

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“Los pasajeros que cuenten con pasaporte mexicano quedan exentos de esta medida”, detalló Aeroméxico a través de su cuenta oficial en la red social X, al confirmar que seguirá las instrucciones emitidas por las autoridades.

Por su parte, VivaAerobus también anunció este jueves que implementará la disposición sanitaria como parte de los protocolos internacionales para contener posibles riesgos de propagación del virus.

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Hasta el momento, organismos y representantes del sector turístico no han emitido posicionamientos públicos sobre el impacto que estas restricciones podrían tener en el flujo de viajeros internacionales.


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