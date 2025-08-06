Trump destacará planes de Apple de invertir más en EUA

El presidente Donald Trump celebrará este miércoles en la Casa Blanca el compromiso de Apple de aumentar sus inversiones en Estados Unidos en 100,000 millones de dólares adicionales durante los próximos cuatro años.

"El anuncio de hoy con Apple es otra victoria para nuestra industria manufacturera que simultáneamente ayudará a repatriar la producción de componentes críticos para proteger la seguridad económica y nacional de Estados Unidos", declaró la portavoz de la Casa Blanca, Taylor Rogers.

Apple había dicho previamente que tenía la intención de invertir 500,000 millones de dólares a nivel nacional, una cifra que ahora aumentará a 600,000 millones. En los últimos meses, Trump ha criticado a la empresa tecnológica y a su CEO, Tim Cook, por los esfuerzos para trasladar la producción de iPhones a India para evitar los aranceles que su administración había planeado para China.

Trump, en Qatar a principios de este año, comentó que había "un pequeño problema" con Apple y recordó una conversación con Cook en la que le dijo al CEO: "No quiero que construyas en India".

India ha incurrido en la ira de Trump, y el presidente firmó una orden el miércoles para imponer un arancel adicional del 25% al país más poblado del mundo por su uso de petróleo ruso. Los nuevos impuestos a la importación que se impondrán en 21 días podrían elevar los aranceles combinados sobre los productos indios al 50%.

Como parte del anuncio de Apple, las inversiones se centrarán en traer más de su cadena de suministro y manufactura avanzada a Estados Unidos.

El nuevo compromiso de Apple llega solo unas semanas después de que forjara un acuerdo de 500 millones de dólares con MP Materials, que opera el único productor de tierras raras en el país. Ese acuerdo permitirá a MP Materials expandir una fábrica en Texas para usar materiales reciclados para producir imanes que hacen vibrar los iPhones.

En una reciente llamada con inversores, Cook enfatizó que "hay una gran cantidad de cosas diferentes que se hacen en Estados Unidos". Como ejemplos, citó algunos de los componentes del iPhone como la pantalla de vidrio del dispositivo y el módulo para identificar rostros, e indicó que la empresa se estaba preparando para expandir su producción de otros componentes en su país de origen.

"Estamos haciendo más en este país, y eso se suma a tener aproximadamente 19.000 millones de chips saliendo de Estados Unidos ahora, y haremos más", dijo Cook a analistas la semana pasada sin dar más detalles.

Apple Inc., que tiene su sede en Cupertino, California, no comentó sobre eso.

La noticia de la última inversión de Apple en Estados Unidos hizo que el precio de las acciones de la compañía se disparara casi un 6% en las operaciones del mediodía del miércoles. Ese aumento refleja el alivio de los inversores de que Cook "está extendiendo una rama de olivo" a la administración Trump, dijo Nancy Tengler, CEO de la gestora de inversiones Laffer Tengler Investments, que posee acciones de Apple.

A pesar del repunte del miércoles, las acciones de Apple todavía han caído un 14% este año, un cambio de fortuna que también ha sido impulsado por el inicio fallido de la compañía en el campo crucial de la inteligencia artificial.

Bloomberg News fue el primero en informar sobre el anuncio del compromiso de inversión adicional de Apple.

