Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Wall_Street_abre_mixto_en_la_primera_sesion_del_2026_126f340154
Finanzas

Wall Street abre mixto en la primera sesión del 2026

Acciones de empresas tecnológicas como Nvidia, Apple y Alphabet empezaban el año bursátil con subidas de aproximadamente del 2%

  • 02
  • Enero
    2026

Wall Street abrió mixto durante la primera sesión del año 2026, luego de que su principal perdió 0.21%.

Dow Jones baja un 0.21 hasta 47,964 unidades; S&P 500 ganaba un 0.37 %, hasta 6,870; y Nasdaq avanzaba un 0.91%, hasta 23,454.

Wall Street abre verde tras inflación de noviembre.png

Alzas en empresas tecnológicas

De acuerdo con la agencia EFE, las empresas tecnológicas como Nvidia, Apple y Alphabet empezaban el año bursátil con subidas de más del 2%.

La fabricante de chips Nvidia, empresa cotizada más grande del mundo con una capitalización de 4.56 billones de dólares tras cerrar 2025 con una revalorización del 35%, subía un 3%.

Alphabet, otro gigante de la Inteligencia Artificial que en 2025 creció un 66%, ganaba un 2.16%, mientras que Apple avanzaba otro 2.05%.

Principales indicadores de la bolsa de Nueva York cerraron este pasado 2025 con avances de dobles dígitos. 


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

tesla_cae_finanzas_pierde_liderazgo_2025_8a0cfa3e93
Cae Tesla en Bolsa tras perder liderazgo y reducir ventas en 2025
finanzas_cigarro_refrescos_eb6c940e4c
2026: arranca ‘la cuesta’ con alzas en refrescos y cigarros
finanzas_peso_8dd77cdabd
Cierra peso como la sexta moneda más apreciada frente al dólar
publicidad

Últimas Noticias

G9r_Tzr_OXMAAM_It_A_001a4ea474
Creadores de Stranger Things explican el final (Spoiler)
EH_UNA_FOTO_2026_01_03_T134113_121_b6c8d9f0fa
Vidal Nuño y Leroy Cruz encabezan refuerzos de las Águilas
G9wsp1n_W0_AAM_7m_T_2aae444d6c
Sheinbaum supervisa polo industrial en Huamantla, Tlaxcala
publicidad

Más Vistas

5c748a96_fc87_455c_87ee_69222fa6141a_6e08258976
Acusan a mujer por fraude de "tanda" por $27 millones de pesos
Catujanes_tragedia_jpg_e3620460d9
2025 en resumen: tragedia ante fallecimiento de bebé en Catujanes
AP_26003246081742_0e03df8778
EUA capturó a Maduro y a su esposa en operativo militar
publicidad
×