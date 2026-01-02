Wall Street abre mixto en la primera sesión del 2026

Wall Street abrió mixto durante la primera sesión del año 2026, luego de que su principal perdió 0.21%.

Dow Jones baja un 0.21 hasta 47,964 unidades; S&P 500 ganaba un 0.37 %, hasta 6,870; y Nasdaq avanzaba un 0.91%, hasta 23,454.

Alzas en empresas tecnológicas

De acuerdo con la agencia EFE, las empresas tecnológicas como Nvidia, Apple y Alphabet empezaban el año bursátil con subidas de más del 2%.

La fabricante de chips Nvidia, empresa cotizada más grande del mundo con una capitalización de 4.56 billones de dólares tras cerrar 2025 con una revalorización del 35%, subía un 3%.

Alphabet, otro gigante de la Inteligencia Artificial que en 2025 creció un 66%, ganaba un 2.16%, mientras que Apple avanzaba otro 2.05%.

Principales indicadores de la bolsa de Nueva York cerraron este pasado 2025 con avances de dobles dígitos.

Comentarios