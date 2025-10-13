Arrancan este lunes los reembolsos a ahorradores de CIBanco

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) revocó este fin de semana la licencia para operar de CIBanco, por lo que desde este lunes se iniciará el proceso de reembolso para las personas con ahorros en esta institución.

Según se informó, fue la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) quien aprobó el pago de las obligaciones garantizadas, es decir, el proceso de liquidación de CIBanco.

Lo anterior ocurre a solo unos días de que entren en vigor las sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el cual señaló en junio pasado a Vector Casa de Bolsa, Intercam Banco y CIBanco como entidades que presuntamente facilitaron operaciones a grupos delincuenciales.

El IPAB indicó que a partir del 13 de octubre iniciará el reembolso a las personas ahorradoras.

“El público ahorrador de CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple en Liquidación, puede tener la confianza de que sus depósitos están protegidos hasta por 400,000 Unidades de Inversión (UDIS) por persona, que al día del inicio de la liquidación equivalen a $3,424,262.40 pesos”, señaló.

El IPAB indicó que, aunque CIBanco está en liquidación, las personas que tienen créditos con esa entidad financiera deberán continuar realizando el pago de los mismos.

Cabe recordar que, a finales de agosto, la Secretaría de Hacienda informó que tanto CIBanco como Intercam vendieron parte de sus negocios a otras entidades financieras.

¿Qué hacer para reclamar tus ahorros?

Para realizar el cobro de los depósitos garantizados por el IPAB deberás llevar a cabo los siguientes pasos:

Iniciar tu registro en el Portal de Pagos IPAB, disponible a partir del 13 de octubre en el sitio web.

Completar el formulario con la información requerida con tus datos, tal y como se muestra en tu último estado de cuenta de CIBanco.

Proporcionar una cuenta CLABE de alguna institución de banca múltiple para recibir tus depósitos garantizados por transferencia.

Recibir un correo electrónico de confirmación que se enviará el mismo día en que se registren los datos de la persona titular.

Esta cobertura aplica únicamente a productos considerados como depósitos asegurados, según la Ley de Protección al Ahorro Bancario (LPAB), por lo que excluye montos a favor de accionistas, miembros del consejo de administración y altos funcionarios de CIBanco. Dichas personas mantienen sus derechos, pero fuera de la protección del seguro.

Las personas ahorradoras deberán presentar una solicitud de pago únicamente en aquellos casos en que:

No reciban su pago por concepto de las obligaciones garantizadas.

Reciban dicho pago y no estén de acuerdo con el monto correspondiente.

El IPAB requiera a las personas ahorradoras dicha solicitud de pago debido a que la información de los sistemas automatizados de procesamiento y conservación de datos de CIBanco esté incompleta o presente inconsistencias.

