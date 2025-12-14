Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
5d8d8f0e_43d5_4d58_b825_879102799f53_a57416a3c2
Nuevo León

Arrancan más de ocho mil el Maratón Powerade Monterrey 2025

Más de 8 mil corredores iniciaron el Maratón Powerade Monterrey 2025 desde Parque Fundidora, con participantes de Nuevo León y otros estados

  • 14
  • Diciembre
    2025

Este domingo dio inicio el Maratón Powerade Monterrey 2025, evento que reunió a decenas de corredores desde temprana hora en la pista del Parque Fundidora, punto donde se realizó el disparo de salida. 

La competencia contempla un recorrido por distintos puntos del centro de Monterrey, lo que atrajo no solo a participantes locales, sino también a corredores provenientes de Coahuila y de diversas entidades del país, quienes se dieron cita para formar parte de esta edición.

Entre los participantes, algunos compartieron el esfuerzo que implicó llegar hasta esta prueba.

 “Me preparé todo el año para esto, me lastimé, pero aquí estoy tratando de llegar a la meta”, expresó una corredora. 

De acuerdo con los organizadores, se reportan más de 8 mil personas inscritas en el Maratón Powerade Monterrey 2025. 

Durante el evento se cuenta con la presencia de personal de Fuerza Civil, quienes se mantienen vigilando el recorrido y asegurando la zona para el desarrollo de la competencia.

4fa57e6f-15c3-4601-ac86-31f6dc29ab0b.jfif

2b47061e-663c-48cf-9c43-e33b012db87b.jfif


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

paquete_arancelario_ebrard_5c4e28e6e4
Aranceles contra Asia son para proteger 350 mil empleos: Ebrard
EH_UNA_FOTO_2025_12_15_T091812_501_e0e2f6c255
Oropeza y Gashahun brillan en el Maratón Monterrey 2025
cara_gasolina_nl_04f1ba5e4c
Tiene NL una de las gasolineras más caras del país: Profeco
publicidad

Últimas Noticias

10cf32f1_377a_4b83_b50f_33ec1ad2edf2_57a3866b93
San Pedro dona 500 mil pesos a Cruz Rosa a mujeres con cáncer
EH_UNA_FOTO_2025_12_15_T132712_431_9c6aa1e4df
Desplome de jet privado genera movilización en Toluca
EH_UNA_FOTO_2025_12_15_T125547_501_eb158070e6
Rosalía lanza por sorpresa el videoclip de La Perla
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_92_44ca0669ed
Volcadura de camión deja ocho muertos y 58 lesionados en Apodaca
congreso_de_nuevo_leon_1e7628c860
Convocan a discutir Presupuesto 2026 sin deuda ni ISN
EH_COLLAGE_2025_12_13_T083652_422_5f1481adfa
Dua Lipa ofrece concierto privado en Cancún tras gira en CDMX
publicidad
×