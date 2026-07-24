El Horizonte - La verdad como es
Finanzas

Inicio / Finanzas / Asegura Sheinbaum que México no recibió nuevos aranceles de EUA

Asegura Sheinbaum que México no recibió nuevos aranceles de EUA

La presidenta aclaró que todos los productos que se encuentren dentro del T-MEC están totalmente libres de cualquier gravamen

Por Carlos Nava | 24 Julio 2026

Pese a que Estados Unidos anunció la aplicación de aranceles a importaciones de más de 60 países, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que el país no se verá afectado por esta nueva medida.

Durante la Mañanera del Pueblo, la jefa del Ejecutivo resaltó que su reunión con el representante comercial del país vecino, Jamieson Greer, fue positiva; además, aclaró varios puntos acerca de cómo se aplicarán estos nuevos cargos.

Sheinbaum Pardo apuntó que los nuevos aranceles surgen como una medida con la que Estados Unidos busca proteger su economía, pues con esto trataría de lograr que las empresas trasladen más operaciones hacia el país.

No obstante, la presidenta aclaró que, tal como era antes de que se aplicaran los aranceles globales, todos los productos que se encuentren dentro del T-MEC están totalmente libres de cualquier gravamen, mientras que el resto reciben el 10%.

"México se queda igual que como estaba. Todos los productos que se exportan dentro del Tratado de Libre Comercio tienen cero arancel, con excepción de vehículos y acero. Los productos que se exportan fuera del tratado tienen arancel del 10%, que es lo que ya teníamos antes. Es decir, México queda exactamente igual que como estábamos hace una semana".

En ese contexto, la mandataria adelantó que buscará trabajar de la mano con Estados Unidos para lograr un acuerdo de largo plazo para que México no reciba más aranceles; esto para brindar certeza a inversionistas.

"En este momento no tenemos nuevo arancel del que ya teníamos previamente. Estamos trabajando con Estados Unidos para poder llegar a un acuerdo de largo plazo, en esta nueva visión que tiene el gobierno de EUA", comentó.

Según detalló, el planteamiento del gobierno mexicano es que las reglas de origen de fabricación de productos pasen de ser individuales por país a que se tomen como regionales, es decir, de los tres que integran el T-MEC, con lo que, a pesar de que un objeto se produzca parcialmente en México y el resto en Estados Unidos, no reciba aranceles nuevos.

Comentarios