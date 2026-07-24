Asegura Sheinbaum que México no recibió nuevos aranceles de EUA

La presidenta aclaró que todos los productos que se encuentren dentro del T-MEC están totalmente libres de cualquier gravamen

Pese a que Estados Unidos anunció la aplicación de aranceles a importaciones de más de 60 países, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que el país no se verá afectado por esta nueva medida.

Durante la Mañanera del Pueblo, la jefa del Ejecutivo resaltó que su reunión con el representante comercial del país vecino, Jamieson Greer, fue positiva; además, aclaró varios puntos acerca de cómo se aplicarán estos nuevos cargos.

Sheinbaum Pardo apuntó que los nuevos aranceles surgen como una medida con la que Estados Unidos busca proteger su economía, pues con esto trataría de lograr que las empresas trasladen más operaciones hacia el país.

En Palacio Nacional, nos reunimos con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer; avanzamos en la revisión del T-MEC y acuerdos bilaterales en beneficio de ambos pueblos. pic.twitter.com/eYUkcGu4SY — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) July 23, 2026

No obstante, la presidenta aclaró que, tal como era antes de que se aplicaran los aranceles globales, todos los productos que se encuentren dentro del T-MEC están totalmente libres de cualquier gravamen, mientras que el resto reciben el 10%.

"México se queda igual que como estaba. Todos los productos que se exportan dentro del Tratado de Libre Comercio tienen cero arancel, con excepción de vehículos y acero. Los productos que se exportan fuera del tratado tienen arancel del 10%, que es lo que ya teníamos antes. Es decir, México queda exactamente igual que como estábamos hace una semana".

#MañaneraPresidenta || Sheinbaum aseguró que México en estos momentos tiene una posición preferencial con respecto al resto del mundo frente a la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos. Además, aseguró que aproximadamente el 80% de las exportaciones mexicanas no… pic.twitter.com/z12dytAUuh — El Chamuco (@El_Chamuco) July 24, 2026

En ese contexto, la mandataria adelantó que buscará trabajar de la mano con Estados Unidos para lograr un acuerdo de largo plazo para que México no reciba más aranceles; esto para brindar certeza a inversionistas.

"En este momento no tenemos nuevo arancel del que ya teníamos previamente. Estamos trabajando con Estados Unidos para poder llegar a un acuerdo de largo plazo, en esta nueva visión que tiene el gobierno de EUA", comentó.

Según detalló, el planteamiento del gobierno mexicano es que las reglas de origen de fabricación de productos pasen de ser individuales por país a que se tomen como regionales, es decir, de los tres que integran el T-MEC, con lo que, a pesar de que un objeto se produzca parcialmente en México y el resto en Estados Unidos, no reciba aranceles nuevos.