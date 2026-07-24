El crudo Brent cayó cerca de 4% y se ubicó por debajo de los $97 dólares, mientras que el petróleo intermedio de Texas (WTI) retrocedió más de 3%

Inicio / Finanzas / Petróleo cae a menos de US97 pese a escalada en Medio Oriente

Después de una jornada marcada por el nerviosismo de los mercados energéticos, el precio internacional del petróleo registró una importante caída este viernes y borró parte de las ganancias acumuladas durante las últimas horas.

El barril de Brent, referencia en Europa, descendió cerca de 4% y volvió a cotizar por debajo de los $97 dólares, luego de haber cerrado la sesión anterior en torno a los $100 dólares y alcanzar incluso los $101 dólares durante la madrugada.

A las 11:30 horas, el Brent para entrega en septiembre bajaba 3.97% y se ubicaba en $96.63 dólares por barril, mientras que el petróleo intermedio de Texas (WTI), cayó 3.24%, hasta $89.20 dólares por barril, después de haber superado los 92 dólares el jueves impulsado por la tensión geopolítica.

Más tarde, el crudo estadounidense ampliaba las pérdidas y retrocedía 3.63%, para situarse en $88.83 dólares por barril.

La baja puso fin a una racha de fuertes incrementos que llevó al WTI a acumular una ganancia cercana al 8% durante la semana.

Bolsas europeas reaccionan al descenso del crudo

La caída del petróleo ayudó a mejorar el ánimo de los mercados bursátiles internacionales durante la jornada de este viernes.

Las principales plazas europeas operaban en terreno positivo impulsadas por el alivio en los precios energéticos y por datos económicos mejores a los esperados en algunas economías de la región.

Fráncfort sube 0.7%

sube 0.7% Milán sube 0.9%

sube 0.9% París sube 0.8%

sube 0.8% Londres sube 0.9%

sube 0.9% Madrid sube 1.6%

sube 1.6% Euro Stoxx 50 sube 0.6%

sube 0.6% Hang Seng baja 0.9%

baja 0.9% Nikkei baja 2.7%

baja 2.7% Bolsa de Shanghái baja 1.6%

Medio Oriente sigue marcando el rumbo

La volatilidad en los mercados petroleros ha estado directamente relacionada con el conflicto en Medio Oriente.

El jueves, los precios se dispararon después de que los rebeldes hutíes de Yemen informaran ataques contra dos petroleros saudíes en el mar Rojo, una de las rutas estratégicas para el comercio mundial de energía.

A ello se sumó la continuación de las operaciones militares estadounidenses contra objetivos iraníes.

De acuerdo con el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), las fuerzas estadounidenses completaron su decimotercera noche consecutiva de ataques contra instalaciones militares, centros de mando, redes de comunicación, sistemas de vigilancia costera y capacidades marítimas de Irán.

"Disminuir aún más la amenaza que Irán representa para los marineros civiles y los buques comerciales que transitan por el estrecho de Ormuz", señaló el CENTCOM sobre los objetivos de la ofensiva.

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