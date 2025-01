Así funciona el 'ahorro hormiga' para los propósitos financieros

Uno de los propósitos de Año Nuevo más comunes es tener salud financiera, para construir un sistema de ahorro, salir de deudas y obtener créditos, lo que, de acuerdo con expertas en el tema, requiere de metas realistas, así como poner en práctica estrategias de ahorro y planes de pago a deudas.

Y es que, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Salud Financiera (ENSAFI) 2023 del INEGI, en la región norte 2, que incluye al Estado de Nuevo León, tan solo la mitad de la población económicamente activa logra ahorrar parte de su sueldo, y de esta, solo el 8% puede ahorrar más de tres meses de salario.

Al respecto, Yuridia Torres, especialista en educación y fundadora de Gira tus Finanzas, explicó que una de las metodologías para conseguir el propósito de tener un guardadito de dinero es "el ahorro hormiga".

"Sobre el propósito de ahorro, si nunca lo has hecho o lo has intentado y te has quedado a la mitad. Puedes iniciar el método de ahorro hormiga. Se trata de ahorros de pequeñas cantidades, por ejemplo, $50 pesos a la semana".

"Estas aportaciones las puedes hacer desde tu app móvil bancaria como ahorro programado o también dentro de los apartados que manejan las instituciones financieras en sus aplicaciones", explicó la experta.

También recomendó mecanismos para el pago de deudas.

"Tal vez quieras pagar todas tus deudas. Comienza de una por una, con un plan de pagos que puedes acordar con el banco.

Una meta interesante, si tienes problemas con usar tu tarjeta de crédito, puede ser aprender a usarla. "Puedes sacarle mucho provecho, si la usa Máximo una semana después de la fecha de corte, si siempre haces el pago para no generar intereses y si tienes autocontrol con los meses sin intereses", dijo Yuridia Torres.

Además, recomendó a la comunidad definir propósitos financieros 'realistas'.

"Primero, que tus propósitos financieros sean realistas. Si pides comprar una casa, pero no tienes el enganche, ni un ahorro para los gastos notariales, quizá te será difícil cumplir con este propósito. La recomendación es que sea realista. Es decir, que quizá sean pequeños propósitos, pero que van a transformar tu vida", concluyó.

Comentarios